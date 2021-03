Mes Simon Gadbois et Adrien Mitchell. Photos : Site web de LJT Avocats

LJT Avocats s'agrandit.Le cabinet a en effet annoncé l'arrivée de deux nouveaux avocats, tous deux en litige civil et commercial.Faites place à MesetMe Gadbois a complété ses études en droit civil à l’Université Laval en 2018. Sa pratique comprend notamment le litige civil et commercial, le droit de la construction et la responsabilité civile et professionnelle.Me Gadbois a œuvré comme avocat pour un cabinet boutique, le cabinet Gelbert Liverman, entre octobre 2019 et décembre 2020.Membre de l’Association des Étudiants en Droit de l’Université Laval, il a aussi œuvré comme intervenant juridique à l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.Sa pratique comprend notamment le litige civil civil et commercial, le droit de la construction et la responsabilité civile et professionnelle.Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, Me Mitchell s’est joint au groupe litige du cabinet LJT.Le Barreau 2019 compte une longue expérience universitaire. Outre son implication auprès du Laboratoire de Cyberjustice de l’Université de Montréal, il a complété de 2004 à 2008 un baccalauréat en biologie à l’Université Concordia.Avant de joindre LJT, Me Mitchell a travaillé chez BCF Avocats d’affaires entre juin 2017 et décembre 2020.