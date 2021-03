Kathleen Pearson, responsable des ressources humaines chez Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.

La communication et la connectivité avec les parties prenantes internes et externes étaient une préoccupation majeure pour de nombreux cabinets d'avocats à la même époque l'année dernière. Et ce, à juste titre.Chaque grand cabinet d'avocats vante sa culture et sa capacité à comprendre ses clients et à être présent pour eux. Mais le secteur, dans son ensemble, a trouvé une série de solutions de contournement pendant la pandémie pour maintenir le rythme, indique un article de l'American lawyer magazine.Aujourd'hui, la pandémie est en recul, mais certains changements dans la façon dont les entreprises communiquent avec les clients et leurs propres talents continuent d'être un défi pour les cabinets.Les entreprises doivent trouver comment reprendre le travail dans un bureau qui sera très différent de celui que ses employés ont quitté il y a un an.Une table ronde organisée de l'autre côté de la frontière s'est penchée sur ce qui a bien fonctionné l'année dernière à cet égard et sur les défis auxquels on peut s'attendre lorsque les travailleurs retourneront au bureau., responsable des ressources humaines chez Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, a déclaré que le bureau n'est plus une destination, mais plutôt une gare.« Le bureau peut être considéré comme une plateforme culturelle ou une plateforme de rencontre entre associés. Les gens pourraient venir au bureau les jours où ils savent que leur plateforme sera “achalandée” », a déclaré Mme Pearson.Elle a ajouté que son entreprise a commencé à se demander « Qu'est-ce que le travail? ».« Nous avons parlé aux générations inférieures à la génération X et elles ont longtemps considéré le travail comme une simple chose et non comme un lieu », a déclaré Mme Pearson.Alors que la plupart des personnes interrogées par son équipe chez Pillsbury avant la pandémie préféraient travailler principalement au bureau, cette préférence s'est transformée.« La plupart veulent deux ou trois jours au bureau ou chez eux. Mais cela pose de nombreux défis », a-t-elle déclaré.Ces défis consistent notamment à s'assurer que les personnes qui viennent certains jours sont en mesure d'obtenir ce dont elles ont besoin, comme la présence de leurs pairs ou de leurs mentors les mêmes jours.Dans les processus de recrutement à venir, il sera désormais important de savoir si le candidat souhaite passer la majeure partie de son temps au bureau ou s'il préfère faire du télétravail. La transparence sera donc de mise., responsable de la valeur client et de l'innovation chez Ballard Spahr, a déclaré que, si les technologies de communication interne étaient bien utilisées avant la pandémie par les employés, celles plus orientées vers les clients sont moins développées.« Je considère la technologie orientée vers les clients comme un bébé de la pandémie. Avant cela, elle était déployée avec un succès limité avec des partenaires. Mais la pandémie a tout changé », dit-elle.Elle explique que son équipe, qui s'appuie principalement sur des applications Microsoft telles que Teams (réunions vidéo), Sharepoint (portails clients) et Power BI (tableaux de bord de veille stratégique), a fait un usage intensif de ces outils pendant la pandémie, ce qui a permis à son entreprise de rester en contact étroit avec ses clients et de leur apporter une valeur ajoutée.Mais la question qui se pose maintenant est de savoir comment les cabinets élaborent des politiques pour savoir qui doit se déplacer, que ce soit pour des réunions internes ou pour voir des clients, et si les clients, sachant qu'une réunion en personne est possible, choisiront tout de même la vidéoconférence.Selon les experts interrogés, la meilleure façon de connaître la réponse à cette question est de vraiment examiner les relations avec les clients et d'être franc quant à leur niveau d'intimité.