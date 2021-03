Mohammadhossein Bahramdaryabeigi

Ils travaillent à Montréal, Sherbrooke, Laval, Joliette et Saint-Jérôme. La nouvelle cohorte de stagiaires est bien en place, chez Dunton Rainville, confirme le cabinet.« Nous sommes très fiers d’accueillir ces jeunes talents parmi nous et de partager avec eux notre passion du droit, notre expertise et notre savoir-faire », affirme Me, vice-président du Conseil de direction.Les douze stagiaires sont en poste depuis le début de l’année. « Ils seront rapidement impliqués dans les dossiers afin de leur permettre d’acquérir une expérience pratique et consolider leur apprentissage sous la supervision de plusieurs avocats d’expérience ».Voici leur portrait.est un ancien de l’Université de Sherbrooke. Bachelier en droit, polyglotte, il travaillait jusqu’à tout récemment comme assistant-chercheur pour la professeureÉditeur de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke pendant quatre mois, il s’implique depuis septembre 2017 pour le conseil d’affaires iranano-canadien.M. Bahramdaryabeigi a étudié au Collège Jean-de-Brébeuf.est une étudiante de l’Université de Sherbrooke. En plus de son diplôme en droit, elle obtiendra, au terme de sa formation, une maîtrise en administration et gestion des affaires.De juillet 2020 à septembre 2020, Mme Beauvais a complété un stage en droit chez VIA Rail. Elle a aussi travaillé pour le commerce Sport Rousseau pendant près de quatre ans, entre 2014 et 2018.Elle a œuvré bénévolement comme ambassadrice, coach-recrue et tuteur académique à l’Université de Sherbrooke.a terminé son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2020.Diplômé du Collège Lionel-Groulx, il a participé à la 42e édition du Tribunal-École Pierre-Basile-Mignault, une compétition de plaidoirie qui oppose les facultés de droit du Québec et de l’Université d’Ottawa. Il a aussi participé, dans le cadre d’un cours universitaire, à la rédaction du projet de loi 197 à l’Assemblée nationale, une loi visant à lutter contre l’obsolescence programmée.Le futur avocat est un habitué de Dunton Rainville : il y a travaillé comme étudiant stagiaire pendant près de deux ans avant de finalement commencer son stage le mois dernier.Bachelière en droit,compte à son actif plusieurs expériences professionnelles. Elle a notamment travaillé pendant plusieurs années pour Dupras Ledoux, une firme d’ingénieurs-conseils.Juriste intervenante au Comité des travailleurs et travailleuses accidentés de l’Estrie, elle vient tout juste de débuter son stage chez Dunton.Elle a été bénévole pour les organismes Pro Bono Students Canada et Juristes à Domicile, notamment.a étudié à l’Université de Sherbrooke et à l’Université de Montréal. Outre sa formation en droit, il détient un baccalauréat en politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.Il a effectué un stage de sept mois à l’entreprise CAE, entre septembre 2019 et mars 2020.Bachelier en droit, détenteur d’une maîtrise en administration des affaires,se dit « ambitieux » et « motivé ».Outre plusieurs expériences, dont une session d’étude en Angleterre, l’étudiant du barreau participe présentement à son second stage chez Dunton Rainville. Le premier est survenu à l’été 2018, alors qu’il travaillait à Joliette.« Lors de mon premier stage en droit chez Dunton Rainville, j’ai eu la chance de pouvoir confirmer mon intérêt pour le droit des affaires (particulièrement au niveau corporatif, transactionnel, commercial et fiscal) notamment grâce à ma participation active lors de transactions d’envergure », écrit-il sur sa page LinkedIn.détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Impliquée auprès de la Clinique juridique de l’Université de Montréal, elle a travaillé comme enquêtrice municipale à la Ville de Montréal entre mai et août 2017.Elle est déléguée adjointe et préposée aux renseignements auprès du Protecteur du citoyen depuis octobre 2017.complète présentement sa quatrième et dernière année du programme droit-MBA de l’Université de Sherbrooke.Il a effectué un stage pendant quelques mois chez KRB Avocats, à l’été 2019. Il a aussi été trésorier du comité féministe de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.est un ancien de l’Université de Montréal, où il a étudié en psychologie entre 2016 et 2018. Il a commencé son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2018.Avant de rejoindre Dunton, le futur avocat a complété un stage étudiant chez BCF entre septembre 2019 et janvier 2020 ainsi que chez Métro entre mai et septembre 2020.étudie en droit à l’Université de Sherbrooke.Guide touristique à la Mine de Capelton pendant trois ans, elle a complété un stage chez Bombardier entre septembre et décembre 2019.Elle s’est jointe à Dunton Rainville en mai dernier avant d’y commencer son stage.a complété l’an dernier le programme droit-MBA de l’Université de Sherbrooke.Vice-présidente de la Commission Relève de la Coalition Avenir Québec, elle a participé par le passé à des stages auprès de Revenu Québec et auprès de la Boutique en droit commercial BGO Légal.Son stage chez Dunton signale son retour auprès du cabinet, car elle y a travaillé comme étudiante pendant dix mois, entre novembre 2019 et août 2020.Bachelière en droit de l’Université de Sherbrooke,a été responsable des commandites pour le Comité de droit criminel et pénal entre mars 2018 et avril 2019. Elle a aussi participé à des activités cliniques de la Chambre de la jeunesse à la Cour du Québec.Elle a été auxiliaire de recherche à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, tutrice ainsi que Coordonnatrice du Centre d’entraide à l’étude.Elle a fait ses débuts chez Dunton Rainville le mois dernier.