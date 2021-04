Me Emmanuelle Boilard. Photo : Langlois Avocats

Me Mélanie Houle. Photo : Langlois Avocats

Me Elizabeth Latulippe Bresolin. Photo : Langlois Avocats

Me Pascal Salagan. Photo : Langlois Avocats

Le cabinet Langlois Avocats annonce que quatre talents viennent de le rejoindre dans ses bureaux de Montréal et de Québec.Me Emmanuelle Boilard a débuté sa carrière chez Norton Rose Fullbright, où elle a oeuvré durant plus de cinq ans. Elle y était entrée comme étudiante en droit en 2015, avant de devenir stagiaire puis avocate en décembre 2018.Elle rejoint le bureau de Montréal de Langlois Avocats où elle pratique en droit du travail et de l’emploi.Elle est également membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).Me Boilard avait effectué une session d’études à la faculté de droit de l’Université de Montpellier (France) en 2016, dans le cadre de son baccalauréat de droit de l’Université de Sherbrooke, programme coopératif. À l’université estrienne, elle était vice-présidente aux relations professionnelles de l’Association générale des étudiants en droit.Durant ses études, elle a reçu plusieurs prix d’excellence, dont la Médaille Albert-Leblanc et le Prix du Doyen pour l’excellence du dossier, le leadership et les réalisations durant tout son parcours académique.Me Mélanie Houle rejoint le groupe litige de Langlois Avocats à Québec. Elle pratique essentiellement en droit des assurances et de la responsabilité civile et professionnelle.Auparavant, elle a travaillé comme parajuriste pendant dix ans. Puis elle a oeuvré durant deux ans comme avocate-recherchiste au Ministère de la Justice, auprès de deux juges de la Cour d’appel du Québec.Cette bachelière en droit de l’Université Laval (2018) a figuré au tableau d’honneur de la faculté de droit.Me Elizabeth Latulippe Bresolin rejoint le groupe litige de Langlois Avocats à Montréal. Elle pratique en droit des assurances, en responsabilité civile et professionnelle, en droit de la construction ainsi qu’en droit de la santé.Diplômée en droit de l’Université d’Ottawa, dont elle détient un Juris doctor, Me Elizabeth Latulippe Bresolin a été avocate chez CDNP Avocats.Elle a occupé des fonctions bénévoles comme vice-présidente aux communications du comité de l’Université d’Ottawa de l’organisme Avocats sans frontières.Me Pascal Salagan se joint au groupe litige de Langlois à Montréal.Il pratique en litige civil et commercial, notamment en couvrant les secteurs des assurances, de la construction, de la responsabilité civile, contractuelle et professionnelle.Auparavant, Me Pascal Salagan a travaillé trois ans chez Miller Thomson.Il détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Il a un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, où il a poursuivi avec un master en droit.Me Salagan a été bénévole durant quatre ans pour l’organisme Fusion Jeunesse, qui lutte contre le décrochage scolaire.