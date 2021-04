Michelle Liu. Photo : Site web de l’Université d’Ottawa

s’engage activement dans la défense de l’équité au travail. Après avoir travaillé huit ans en génie de la construction, elle s’est tournée vers des études de droit à la Section de common law de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa.En droit comme en génie, elle tire le même constat d’un manque de diversité. En particulier, elle observe les difficultés que doivent affronter les personnes autochtones, noires et de couleur de la communauté 2SLGBTQ+.« Je suis très contente d’être en droit; je suis entourée de gens relativement attentifs à ces enjeux et désireux de changer les choses », indique-t-elle à la Gazette de l’Université d’Ottawa, en soulignant que la communauté 2SLGBTQ+ est plus représentée dans cette faculté que dans d’autres milieux.Depuis son arrivée à la faculté de droit, celle qui se destine au droit de la construction n’a pas chômé. Elle a lancé un site web pour OUTLaw, l’association officielle des étudiantes et étudiants 2SLGBTQ+ en droit de l’Université d’Ottawa. Le site propose des ressources, dont un répertoire de professeurs alliés de cette cause.Avec OUTLaw, Michelle Liu œuvre aussi à l’élaboration d’outils et à l’organisation d’événements destinés aux membres de la communauté 2SLGBTQ. Elle a fait adopter par le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa une politique d’utilisation des pronoms destinée aux membres de la direction et du Comité de direction, afin de rendre les contenus numériques plus inclusifs, précise la Gazette.En février, Michelle Liu a organisé une table ronde sur les identités intersectionnelles en droit, avec le Centre des carrières et du développement professionnel (CCDP) de la faculté de droit. Les sujets abordés visaient aussi bien la question des CV que le code vestimentaire dans les cabinets.Les participants ont été invités à choisir soigneusement leur employeur, en vérifiant qu’il propose un environnement inclusif et sûr, où le talent des membres de la communauté 2SLGBTQ+ pourra s’exprimer.