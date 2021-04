Me Claire Ross. Photo : LinkedIn

Il fallait bien un(e) avocat(e) pour penser à un tel projet!C’est l’idée de Mequi vient de lancer ATTESTATA avec une équipe d'ingénieurs informatiques.Cette application web permet de se faire assermenter à distance en toute sécurité.« Bien qu'elle ne soit qu'un petit maillon de la chaîne du processus judiciaire, Attestata répond àun besoin très actuel. L'objectif de ce projet était de mettre à disposition des praticiens du droitun outil tout-en-un, performant et fiable, pour rendre leur travail plus agréable et aisé », explique l’avocate.Les personnes qui reçoivent le serment devront se connecter sur le site web de la plateforme. Ils devront s’identifier, vérifier le fonctionnement du microphone et de la caméra de leur appareil.Ensuite, l’assermentation se déroulera en ligne dans un « bureau virtuel ». Le document d’assermentation pourra être partagé directement sur ATTESTATA et les déclarants pourront la signer électroniquement. Ils pourront aussi télécharger les documents instantanément grâce à la caméra du téléphone.Les utilisateurs pourront accéder à la plateforme depuis n’importe quel appareil comme un ordinateur, un téléphone intelligent sans avoir besoin de télécharger ou installer des applications.Un guide sera mis à la disposition de tous pour assurer une navigation fluide du début à la fin de l’évènement.Rappelons que ce nouveau type d’assermentation virtuel respecte les exigences légales notamment l’intégrité et confidentialité du processus.En lançant cet outil, Me Claire Ross a gardé en tête l’objectif de faciliter l’utilisation de nouvelles technologies en droit et de favoriser la communication entre les commissaires et les déclarants pendant l’assermentation.Détentrice du Barreau 2015, l’avocate a réussi à développer une expertise en matière des technologies de l’information au fur et à mesure de sa pratique.