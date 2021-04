Fernand Deveau est décédé... Photo : Site web de Deveau

Me, cofondateur du cabinet Deveau, est décédé le 7 avril dernier, à la Cité de la Santé de Laval. Il avait 75 ans.Le cabinet a confirmé la nouvelle il y a quelques jours, sur son site internet.« C’est avec grande tristesse que nous apprenons le décès du co-fondateur de notre étude, Me Fernand Deveau », peut-on y lire.« Celui-ci a consacré plus de cinquante années à la pratique du droit, principalement à Laval et aux Îles-de-la-Madeleine dont il était originaire et auxquelles il restait étroitement lié. Il fut un avocat dévoué, passionné par son métier et un travailleur acharné. Nous exprimons à sa famille toute notre sympathie ».Me Deveau a vécu à Laval pendant plus de 45 ans. C’est dans cette ville d’adoption qu’il a contribué à fonder le cabinet d’avocats Deveau.Il est devenu un acteur important de la communauté lavalloise en raison de ses divers engagements sociaux et économiques.Il a enchaîné les engagements, que ce soit auprès de l’Office du Développement touristique de Laval, de la Commission scolaire de Laval ou encore à titre d’instructeur de hockey mineur et président des Titans de Laval (LHJMQ).Il était aussi membre de la Fondation de la Cité de la Santé.Il est l’un des fondateurs de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation qui a pour mission de promouvoir les études auprès des jeunes des Îles-de-la-Madeleine.Le cabinet Deveau compte aujourd’hui plus de 60 avocats.