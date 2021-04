Mes Bruno-Olivier Bureau, Rachel Camiré_et Marie-Laure Saliah-Linteau. Photos : Site web de Langlois

Le cabinet Langlois a récemment souhaité la bienvenue à ses trois nouveaux avocats, MesetCes nouveaux avocats se joignent au cabinet après leur assermentation du Barreau.Me Bureau se joint au département de droit des affaires du cabinet. Il a fait ses débuts chez Langlois en 2018 à titre d’étudiant. Il y a ensuite œuvré comme stagiaire entre 2020 et 2021.Chez Langlois, Me Bureau a participé à des opérations d’acquisition d’entreprise, de financement d’entreprise et de réorganisation corporative. Il fournit des conseils juridiques et d’affaires à de jeunes entreprises en démarrage et en croissance.Bachelier en droit de l’Université de Montréal, il a aussi fait des études de maîtrise en études islamiques à l’Université McGill en 2015. Il a aussi effectué des études en administration des affaires et a travaillé en gestion de projet.Me Camiré est avocate au bureau de Langlois à Québec. Elle exerce principalement dans les domaines du litige civil et commercial ainsi qu’en droit des assurances.Me Camiré s’est jointe au cabinet à titre d’étudiante à l’été 2019 et y a complété son stage du Barreau en 2020.Bachelière en droit à l’Université Laval, Me Camiré a étudié au Cégep de Drummondville. À l’Université Laval, elle a agi comme coordonnatrice pour le comité Avocats sans frontières.Elle a représenté la Faculté de droit lors de la 42e édition du Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault.Me Marie-Laure Saliah-Linteau est avocate au sein du groupe litige chez Langlois Avocats à Montréal. Elle s’est jointe à l’équipe de Langlois Avocats en tant qu’étudiante au cours de l’été 2019, avant de compléter son stage du Barreau en 2020.Dans le cadre de sa pratique, Me Saliah-Linteau est impliquée dans plusieurs dossiers, notamment en matière de litige commercial, de droit administratif et de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Elle intervient également dans des dossiers d’actions collectives.En plus de son baccalauréat intégré en droit civil et common law de l’Université McGill, elle a effectué une majeure en Droits de la Personne et Développement International. Elle a étudié à Montréal et à Amsterdam, où elle s’est intéressée au droit européen ainsi qu’au droit international.Durant ses études, Me Saliah-Linteau s’est notamment impliquée à titre de superviseure à la Clinique d’information juridique de l’Université McGill. Elle a également travaillé au Centre pour le pluralisme juridique et les droits de la personne avant d’y intégrer les fonctions de représentante des étudiants du premier cycle au sein du conseil d’administration.