Me Audrée Dufresne, Me Robert Boyd, Me Louis Ste-Marie, Me Pierre Parent et Me David Lecours. Photos : Site web de Cain Lamarre

Langlois

Sharon G. Druker. Photo : Archives

Que font les cabinets ?Droit-inc vous présente son tour d’horizon des nouvelles des bureaux… histoire de vous aider à suivre les actualités, petites et grandes, des cabinets.La Fédération des chambres de commerce du Québec a fait appel à Cain Lamarre afin de réfléchir à l’avenir du régime des relations de travail au Québec.Me, Me, Me, Meet Meparticiperont prochainement à une séance de travail avec la FCCQ afin d’échanger sur le sujet.À noter, enfin, que l’équipe de droit des transports de Cain Lamarre a participé à la première saison de l’émission Trucker pour la vie.La participation du cabinet à l’émission permettra, dit-on, de notamment discuter d’enjeux juridiques dans l’industrie du transport.Source : LinkedIn / Cain LamarreMeprésidera le jury des Prix Excellence de la CCIRS pour une quatrième année consécutive.C’est le 20 mai prochain que seront dévoilés les lauréats des Prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud lors de la 37e édition du Gala Dominique-Rollin.Les prix Excellence encouragent et mettent en valeur l’excellence et le dynamisme des entreprises de la Rive-Sud. En plus des 12 catégories principales, 4 prix spéciaux seront également remis soit, la bourse Aile Jeunesse, le prix Développement Durable, le prix Coup de cœur du public et le prix Entreprise de l’année., avocat, membre du groupe de pratique France-Canada chez Langlois Avocats, s’entretiendra avec, PDG de Québec International et, CPA, CA, M. Fisc., directeur principal en fiscalité internationale chez Raymond Chabot Grant Thornton.L’événement aura lieu le vendredi 30 avril prochain, à 12h15. Il se tiendra dans le cadre d’un webinaire organisé par la Chambre de commerce française au Canada - Section Québec.La semaine dernière, Me, avocat, et Me, associé chez Lavery Avocats étaient présents dans les bureaux de la ChAD pour tourner la désormais traditionnelle revue annuelle de jurisprudence, cuvée 2020.Au programme de cette formation ? Une décision attendue concernant la pyrrhotite et une décision abordant le très actuel sujet de cyber-fraude par ingénierie sociale.La formation devrait être prête dans quelques semaines, selon la ChAD.Le comité de l’inclusion et de la diversité de Miller Thomson a annoncé que le cabinet a été sélectionné comme finaliste pour les Chambers Diversity & Inclusion Awards: North America 2021 dans la catégorie Canada Private Practice – Firm Award, Outstanding Law Firm for D&I.Ces prix ont été créés en 2012 et, l’année dernière, Chambers a inclus le Canada pour la première fois. Ils visent à souligner les réalisations marquantes des cabinets et des particuliers qui font progresser la cause de la diversité et de l’inclusion aux États-Unis et au Canada.Les prix 2021 seront annoncés virtuellement cette année lors d’une cérémonie qui se tiendra le 17 juin.Le travail bénévole de, qui exerce en droit commercial et en droit des sociétés, a été reconnu à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole.Me Druker œuvre auprès de la Fondation de l’Hôpital général juif.Ses champs de pratique incluent les fusions et les acquisitions, les achats, les ventes et le financement des entreprises (par voie d’emprunt et d’actions) ainsi que d’autres transactions.Elle conseille et représente des particuliers, des sociétés de personnes et par actions de diverses tailles faisant affaires au Québec, au Canada, aux États-Unis sur le plan international.Le cabinet Stikeman Elliott soulignait récemment le jour de la Terre. Le cabinet a profité de cette occasion pour rappeler son programme de durabilité écologique. Le cabinet se dit engagé à réduire son empreinte carbone et à jouer un rôle actif pour préserver l’environnement.