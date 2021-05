Olga Farman, Jean-François Drolet, Pierre Nicol, Xavier Hamel, Kelley Rourke, Megda Belkacemi, Alexandre Daoust et Reno Lessard. Photos : Site web de Norton Rose Fulbright

Ce partenariat permet une réelle collaboration entre le cabinet d’avocats avec des entreprises québécoises mettant de l’avant l’innovation technologique.L’incubateur 2 Degrés accompagne des entreprises émergentes sur le marché qui ont des projets en prédémarrage dans le domaine des technologies. Il les aidet à développer leurs structures entrepreneuriales.Avec Norton Rose Fulbright, ces entreprises pourront bénéficier de conseils personnalisés, de formations et d’accompagnement adaptés par des professionnels du cabinet.« Je suis très fière que Norton Rose Fulbright soutienne les entreprises émergentes du Québec en environnement et technologies propres en mettant son réseau et son expérience au profit des incubés de 2 Degrés », a déclaré, associée directrice du bureau de Québec de Norton Rose Fulbright.Ceux qui vont travailler dans ce partenariat sont les associés Meet Me, les avocats Me Xavier Hamel, Me Kelley Rourke, Meet les agents de brevetsetIls vont pouvoir répondre aux différentes questions et préoccupations des entreprises. Ils auront pour objectifs d’améliorer la structure des entreprises incubées ainsi que de créer et soutenir les stratégies d’affaires et la propriété intellectuelle.