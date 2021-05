Cloé Gélinas, William De Bruyn et Marie Parizeault. Photo : Site web de l’Université Laval

Me Maud Rivard. Photo : Site web de Stein Monast

Ils étaient 48 étudiants à s’opposer au cours de 12 procès dans des salles de cour virtuelles. Le cours du Tribunal-école civil de l’Université Laval a une nouvelle fois mis en valeur les qualités de plaideurs de ses étudiants.Depuis 1991, des étudiants en baccalauréat de droit représentent les intérêts de l'une des parties à un dossier d’appel. Dans un premier temps, ils rédigent un mémoire d’appel. Puis, à la fin du cours, ils peuvent présenter leurs plaidoiries orales devant des juges, des avocats et des professeurs de la faculté de droit.Les deux étudiants qui avaient remporté la première Coupe de la doyenne, en 1991, sont bien connus dans le monde du droit au Québec. Il s’agit de l’actuelle bâtonnière du Barreau de Québec, Me, et du directeur des programmes de deuxième cycle de la faculté de droit de l’Université Laval, MePour cette édition 2021, la Coupe de la doyenne était organisée en visio-conférence. Le cas défendu pour cette édition avait pour sujet la prescription d’un recours dans un contexte de violence conjugale.« Les étudiants ont pu découvrir la nouvelle réalité des plaideurs », souligne Me Maud Rivard, co-organisatrice du concours avec Me, toutes deux responsables du cours de Tribunal-école civil.Deux pratiques avaient été organisées auparavant pour travailler la technique de la plaidoirie par vidéo. « Parmi les questions posées, les étudiants nous ont demandé comment obtenir un contact visuel avec les juges alors qu’on ne peut que fixer une caméra », relève Me Maud Rivard, qui leur a partagé un conseil: « afficher les documents sur l’écran permet de regarder la caméra en face, sans avoir la tête baissée sur des textes imprimés. »La salle d’audience de l’Université Laval, flambant neuve, devra attendre la fin de la pandémie pour permettre aux futurs étudiants d’exercer leurs talents en présence. Le jugeest à ce jour un des rares à l’avoir utilisé, pour deux audiences de la Cour supérieure du Québec, qui s’étaient tenues à la faculté de droit il y a deux ans.Pour l’édition 2021 du concours de plaidoiries, les deux salles de cour étaient bien virtuelles. Mais les étudiants se sont adressés à six juges bien réels:etde la Cour d’appel,etde la Cour supérieure ainsi queetde la Cour du Québec.À l’issue du concours,et, étudiants au baccalauréat en droit, ont été reconnus meilleurs plaideurs de leur division.Cloé Gélinas est stagiaire à la chambre civile de la Cour du Québec, et étudiante en droit su secrétariat du Conseil du Trésor.Marie Parizeault est stagiaire au bureau de Québec de McCarthy Tétrault.William De Bruyn est stagiaire-étudiant en droit auprès de Michel Beaupré. juge à la Cour d’appel. Il est également auxiliaire d’enseignement et de recherche en droit administratif et en droit du travail.Me Maud Rivard confie ressentir une certaine fierté quand elle voit les noms de ses anciens étudiants figurer sur le tableau de l’Ordre. « Mais je n’ai pas encore eu de dossier contre les gagnants du concours de plaidoirie! », sourit celle qui est avocate chez Stein Monast.Florence Tremblay et Raphaël Leclerc-AudetLaurence Chabot et Luis UrreaChristina Martin et Simone PiloteEx aequo : Cloé Gélinas et Marie ParizeaultFlorence Tremblay et Raphaël Leclerc-AudetWilliam De Bruyn et Charles-Philippe HérouxCloé Gélinas et Marie ParizeaultWilliam De Bruyn