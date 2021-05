Mes Mathieu Jacques, Catherine Boutin, Andrée-Anne Dion, Nareg Froundjian, Gabrielle Robert et Joey Suri. Photos : Site web de Shadley Bien-Aimé Senc, de Deloitte et de Gowling WLG et LinkedIn

Pas de surprise du côté du Jeune Barreau de Montréal (JBM) qui annonce les noms des 15 membres élus par acclamation pour le mandat 2021-2022. Cette année encore, ils ont reçu autant de candidatures que de postes à combler.Les membres élus entreront officiellement en fonction au Conseil d’administration lors de l’assemblée générale virtuelle qui se déroulera le 27 mai à 17h30.« En tant que présidente d’élection, je suis heureuse de déclarer élus par acclamation le président, la vice-présidente et les 12 administratrices et administrateurs du JBM qui siègeront au Conseil d’administration du JBM pour le mandat 2021-2022 », mentionne, Me, présidente d’élection du JBM 2021.La présidente sortante Medonnera les rênes à Mequi deviendra le nouveau président du JBM. Avocat plaidant pour le Procureur Général du Québec et engagé depuis plusieurs années, il est actuellement le vice-président du JBM.Mesera au poste de vice-présidence. L’avocate en droit carcéral travaille au cabinet Surprenant Magloé Paquette Avocats.« Une telle représentativité, stabilité et diversité au sein du Conseil d’administration est synonyme de saines pratiques de gouvernance et nous permet de mieux servir les intérêts de l’ensemble de nos membres, surtout après le présent mandat où toutes les activités du JBM ont été repensées », explique MeLes postes d’administrateurs seront comblés par 12 autres membres bénévoles. Les voici..Meest impliquée au Jeune Barreau depuis 2017. Elle pratique en droit civil et familial au Bureau d’aide juridique Côte-des-Neiges.La passionnée Mepratique en droit du travail à Cedac Avocats. Elle s’implique activement dans des événements juridiques comme le service Juri-Conseil aux entreprises et à la clinique juridique téléphonique .Mepratique la défense criminelle au cabinet Shadley Bien-Aimé s.e.n.c.. Elle a siégé au Conseil d’administration du JBM en 2020-2021 en tant que responsable du comité Relation avec les membres.Metravaille en litige pour la Société d’Habitation et Développement de Montréal. Très impliquée depuis 2016, elle siège à deux comités Formation et Congrès-Gala dont elle en est l’administratrice pour le mandat 2020-2021.Le spécialiste des technologies Mes’implique dans le comité TI. L’avocat travaille à Deloitte Legal Canada et conseille les institutions sur les enjeux de protection de données et l’encadrement des technologies.Meest avocate en défense criminelle à l’Aide Juridique de Montréal. Son implication, depuis près de trois ans, lui permet d’être actuellement la Vice-Présidente du comité des Affaires socioculturelles et sportives.L’avocat criminaliste Mea fondé son propre bureau Bordelais Nguyen, S.N.A.. Enseignant en Techniques juridiques, son implication au sein de la communauté se fait dans différents organismes.Meest spécialisée en droit du logement. L’avocate travaille au cabinet de Me Mélanie Chaperon. Grâce à son expérience universitaire, elle s’implique activement dans différents organismes et événements.Avocate pour le Procureur général du Québec, Meest une avocate engagée. Elle est déjà administratrice du JBM depuis 2020 et est responsable du blogue CRL.Mepratique en litige immobilier et commercial à son propre cabinet SBAI AVOCATS INC. Membre actif, il est le vice-président du comité Marketing depuis 2019.L’avocat Metravaille en droit des affaires à Gowling WLG. Membre depuis 2019, il siège à titre d’administrateur et est responsable du Comité Affaires publiques en 2020-2021.Metravaille dans l’équipe des poursuites pénales de l’Agence du revenu Québec. Nommé bénévole de l’année en 2016-2017, il est responsable du comité Formation depuis un an.