Me Emmanuel Tani-Moore. Photo :Twitter

Le Comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de Me. Le Barreau 2003 accède en effet au titre de directeur du service du greffe et greffier de la Ville de Montréal.Me Tani-Moore travaille à la Ville de Montréal depuis 18 ans.« (Me Tani-Moore) a fait sa marque au sein des différents postes qu'il a occupés. Sa loyauté, son dévouement et son savoir-faire font de lui un candidat idéal pour venir compléter l'équipe de la direction générale », a déclaré, président du comité exécutif et responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle.Le Barreau 2003 a joint l’administration municipale en 2003 en tant qu’avocat à la direction des affaires juridiques. Il a également occupé le rôle de chef de division en 2009, poste qu'il occupe toujours à ce jour à titre de greffier adjoint.Me Tani-Moore assumera ses nouvelles fonctions à compter du 31 mai prochain.« Nous sommes assurés que les connaissances et les nombreuses années d'expérience de Me Tani-Moore lui permettront de relever les nombreux défis qui l'attendent avec succès », a ajouté, responsable de la démocratie, de la transparence, des communications, de l'expérience citoyenne et du patrimoine au comité exécutif.