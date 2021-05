Mes Marie-Claude de Grandpré, Yann Canneva , Frédérique Duchesne, Aurélie Figuet et Élise Théorêt. Photos : Site web de Langlois

C’est une grosse prise…Le cabinet Langlois confirme aujourd’hui l’embauche de cinq nouveaux avocats : Mesetse joignent au groupe litige, tandis que Me Yann Canneva, agent de marques de commerce, se joint au groupe du droit des affaires.Ces avocats proviennent de différents horizons, dont de gros cabinets pour certains. Leur embauche confirme la croissance montréalaise de Langlois, selon le communiqué du cabinet.Voici ce que nous savons sur eux.Me Canneva, Barreau 2014, a travaillé pendant un peu plus de sept ans chez Barrette Lagal, un cabinet en propriété intellectuelle.Il se spécialise dans la mise en place de stratégies pour l’acquisition, la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle. Il est responsable du portefeuille de marques de commerce au sein de Langlois.Dans le cadre de sa pratique, le Barreau 2014 s’occupe de dossiers liés à la propriété intellectuelle, notamment dans le cadre du processus d’enregistrement et de gestion de portefeuilles de marques de commerce, de dessins industriels ou de droits d’auteur ainsi que dans le cadre de litiges.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il détient aussi un baccalauréat en administration des affaires de HEC. Il a complété son stage chez Jeansonne Avocats, entre août 2013 et février 2014.Avocate chez Gilbert Simard Tremblay jusqu’en avril 2021, Me de Grandpré se spécialise en droit de la construction et en assurance, notamment en responsabilité civile et en responsabilité professionnelle.Elle est décrite comme une « brillante avocate plaidante, dit-on chez Langlois. (...) Elle n’hésite pas à recommander à ses clients, quand les circonstances le permettent, le recours à des modes alternatifs de règlement. »La Barreau 2012 a travaillé auprès de plusieurs cabinets ces dix dernières années, dont chez Clyde & Co et YULEX, avocats et stratèges.Bachelière en droit de l’Université d’Ottawa, elle détient un juris doctor de l’Université de Montréal depuis 2013.Me Frédérique Duchesne a quitté BCF Avocats d’affaires en mars dernier pour se joindre à Langlois. Elle y travaillait depuis décembre 2019.La Barreau 2017 pratique notamment en droit bancaire, en insolvabilité et en restructuration financière ainsi qu’en litige fiscal.Elle conseille, au cabinet, à la fois des institutions financières et des entreprises publiques et privées, notamment dans le cadre de l’exécution des sûretés et de garanties personnelles, la négociation de conventions de tolérance et diverses questions liées à l’insolvabilité.Détentrice de deux diplômes de l’Université d’Ottawa, soit d’un baccalauréat en droit et d’un juris doctor, elle a fait un stage chez Lavery en 2016 au terme de sa formation universitaire. Elle a travaillé chez BCF comme avocate entre mars 2017 et août 2018.Après avoir quitté le cabinet, elle y est retournée en décembre 2019 au terme d’un passage chez Sodavex.Me Aurélie Figuet a travaillé pendant deux ans chez Gilbert Simard Tremblay, avant de joindre Langlois en mars dernier.Elle pratique principalement en litige, plus particulièrement dans le domaine de la responsabilité civile et professionnelle ainsi qu’en droit de l’assurance et de la construction.Dans le cadre de sa pratique, la Barreau 2017 représente des professionnels, des assureurs, des entreprises et divers intervenants de la construction devant toutes les instances civiles du Québec.Elle a travaillé chez Donati Maisonneuve pendant trois ans, après avoir étudié à l’UQAM et à l’Université McGill.Elle a suivi sa formation complémentaire en droit à l’UQAM.Me Élise Théorêt a travaillé comme avocate pendant six ans et demi chez Sheahan, entre octobre 2014 et février 2021.Elle a fait ses débuts chez Langlois ce mois-ci en litige civil, pénal et administratif, ainsi qu’en conseil en droit de l’environnement.La Barreau 2014 œuvre principalement dans des dossiers de litige en droit de l’environnement pour des entreprises privées et parapubliques. Elle représente des clients dans le cadre de recours civils en matière de terrains contaminés, de migration historique de contaminants, de vices cachés, de troubles de voisinage, d’injonctions et de réclamations de dommages.Après avoir complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal, elle a effectué une maîtrise en gestion de l’environnement à l’Université de Sherbrooke entre 2013 et 2015. Avant de commencer sa carrière en droit, elle a notamment été assistante de recherche pour la professeure