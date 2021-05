Me Déborah Andrades-Gingras. Photo : LinkedIn

Le cabinet Coline Bellefleur Avocate confirmait cette semaine l’embauche de Me, Barreau 2020.Elle travaillait encore récemment à son compte comme avocate en droit des réfugiés. Elle a complété son stage du barreau en droit des réfugiés auprès de Meentre octobre 2019 et mars 2020.Elle a notamment accompagné cette dernière aux audiences de la Commission de l'immigration et du statut de réfugiés, dans la rédaction de mémoires à la Section d'appel des réfugiés (SAR) et à la Cour fédérale.Diplômée en droit de l’UQAM, Me Andrades-Gingras détient aussi un baccalauréat en relations internationales et droit international. Elle axe sa pratique sur le droit des réfugiés et des personnes à statut précaire.Dans le cadre de ses études, elle a participé à la Clinique internationale des droits humains de l’UQAM (CIDDHU), ainsi qu’à un stage auprès d’un organisme en République dominicaine. Elle a par la suite été "case manager" puis "encadreure" à la CIDDU, à l’hiver 2020 et 2021.Elle s’est impliquée avec l’AQAADI et a co-rédigé le rapport "Montréal ville sanctuaire : un pas dans la bonne direction".Me Andrades-Gingras s’est enfin impliquée auprès des femmes immigrantes victimes de violences sexuelles au sein du Mouvement contre le viol et l'inceste.