Le professeur émérite Louis Perret n’est plus... Photo : Site web de l’Université d’Ottawa

La Section de droit civil de l’Université d’Ottawa rapporte que l’un de ses anciens doyens et professeur émérite est décédé le 15 mai dernier.Le professeur émérites’est éteint à Bidache, un village au sud-ouest de la France.Il était doyen de la Section de droit civil à l’Université d’Ottawa de 1994 à 2004.« Monsieur Perret laissera un grand vide dans la vie de tous ceux et celles qui l’ont connu et aimé et qui se rappelleront de son érudition, mais aussi de sa gentillesse et de son sens de l’humour. Au nom de la Faculté, j’offre mes condoléances à son épouse, notre ancienne collègue Lynn Perret, ainsi qu’à tous ceux et celles qui l’ont côtoyé et qui ont été marqués par sa présence. En tant que doyenne, j’ose espérer que M. Perret serait fier de ce que la Section de droit civil, pour laquelle il s’est battu toute sa carrière, est devenue. Nous trouverons très certainement au cours des prochains mois une façon de souligner son départ et d’honorer ses contributions exceptionnelles à la Faculté » a déclaré, la doyenne de la Section.Spécialiste en droit des obligations, il a agi à titre de consultant pour le Gouvernement du Québec dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code Civil en matière de responsabilité civile.Sa carrière a été marquée aussi par ses nombreuses expériences internationales notamment par son travail comme conseiller du gouvernement de la République Tchèque en matière de contrats de vente, après la chute du Mur de Berlin.Passionné d'histoire, il a rédigé de nombreuses publications importantes dont les dix livres de la série « Faire affaires à l’étranger » et plus récemment un livre sur l’histoire du village Bidache.En 1994, il est nommé Rapporteur de la Ve Conférence Interaméricaine de Droit International Privé à l’Organisation des États Américains.Cette expérience lui a permis de cofonder le groupe de recherche JuriGlobe avec ses collègueset. Leurs recherches portent sur les systèmes juridiques dans le monde. Créé en 2009, leur site web est toujours très populaire et reçoit plus d’une centaine de visites par jour du monde entier.En 2018, Louis Perret a travaillé avec son équipe sur un nouveau volet de recherche. Et le résultat de leur travail a été publié dans un livre intitulé « Les systèmes constitutionnels dans le monde ».Reconnu pour son expertise et sa détermination, le professeur émérite a reçu de nombreuses distinctions dont la Médaille de l’Ordre de la Pléiade à l’Assemblée nationale du Québec en 2000 et la médaille de Chevalier de la Légion d’honneur à l’Ambassade de France à Ottawa en 2005.