Me Gray Robinson. Photo : LinkedIn

Plusieurs facteurs physiques peuvent se manifester et s’aggraver au cours du temps. Ces red flags peuvent mener jusqu’à un épuisement professionnel.L’avocat Meexplique les pratiques classiques à ne pas faire, tirées de sa propre expérience sur attorneyatwork. Après 27 ans de pratique, l’avocat plaidant était épuisé physiquement, émotionnellement et mentalement. Il travaillait énormément et avait perdu l’envie de travailler.Manque de sommeil, stress, anxiété et dépression sont les facteurs classiques qui mènent à un épuisement professionnel.Sans le savoir pendant sa pratique, il a suivi le chemin du burnout. Voici les pratiques à éviter...Vous sacrifiez votre personne au détriment des autres ? Vous croyez être récompensé par la suite ? Vous faites plaisir à tout le monde mais vous en oubliez votre propre personne. Apprenez à distinguer entre le fait d’avoir un esprit d’équipe et de faire plaisir aux autres.Si vous acceptez un dossier pour faire seulement plaisir à vos supérieurs, assurez-vous de ne pas sacrifier votre bien-être inutilement.À travers son expérience, Me Gray Robinson explique qu’il faut éviter de travailler beaucoup d’heures non-facturables sur des cas aboutissant à rien.L’avocat qui dit ouiVous acceptez tous les dossiers ? Vous acceptez les nouvelles tâches ? Au fond, vous avez peur de refuser. Apprenez à dire non.Si on vous propose un travail contre-productif, refusez poliment et vous aurez la conscience tranquille. En refusant, vous deviendrez plus confiant et c’est une manière de montrer à vos collègues et clients que vous savez faire la différence entre un dossier perdant ou gagnant.Refusez un dossier perdant et vos supérieurs seront impressionnés. À contrario, si vous acceptez ce dossier, vos supérieurs seront plutôt déçus et ne vous donneront pas de promotions.L’auteur raconte qu’un associé de son cabinet a refusé un projet perdant et tout le monde était surpris. In fine, il est devenu associé du cabinet alors que Gray qui l’a accepté à sa place n’a pas eu cette promotion.Vous avez des attentes déraisonnables ? Vous placez la barre trop haute et n’êtes jamais satisfait du résultat ? Vous êtes un perfectionniste. Faites attention à ne pas fixer des objectifs insensés.Évitez de vous comparer aux autres et de douter de vos compétences ainsi que de votre travail. Sinon, vous allez penser que votre travail n’est jamais à la hauteur et vous allez vous épuiser très rapidement.Il y a une différence nette entre être compétent et parfait.L’auteur suggère de faire relire un document ou une plaidoirie à un collègue lorsque vous avez fini et d’éviter de perdre du temps en cherchant des erreurs qui n’existent pas. Pensez à votre santé mentale et continuez à faire du mieux que vous pouvez.Vous remettez toutes vos pensées en question ? Vous êtes constamment dans l’auto-critique ? Vous doutez de vous-mêmes ? Si oui, vous avez probablement le syndrome de l’imposteur.Vous ne croyez pas aux récompenses dites « chanceuses ». Vous pensez que si les personnes vous connaissent vraiment, ils ne vous aimeraient pas. C’est une peur irrationnelle et c’est dur de la reconnaître.Une personne qui pense tout faire tout seul est un imposteur. Pour éviter de tomber dans ce piège, il faut prendre conscience de son auto-sabotage en vous confiant à une personne de confiance.N’hésitez pas à parler à vos proches, vos amis quand vous n’allez pas bien. Cela va vous aider à prendre conscience de votre auto-sabotage.Comme avocats, prenez soin de votre santé mentale et physique, surtout, en période de crise sanitaire. Il est important de garder un équilibre entre votre travail et votre vie personnelle.