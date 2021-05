Me Earl Cohen. Photo : Sternthal Montigny Greenberg St-Germain

Meest décédé après une carrière d’avocat longue de cinquante années.Spécialisé en droit corporatif, commercial et immobilier, Me Cohen agissait aussi comme avocat-conseil pour des clients de l’industrie pétro-chimique.Ce barreau 1967 avait donné un nouvel élan à sa carrière à l’âge de 70 ans. Il avait alors quitté McMillan pour le cabinet Sternthal Katznelson Montigny (SKM), devenu Sternthal Montigny Greenberg St-Germain. Il venait alors d'œuvrer durant un quart de siècle chez McMillan, où il était associé, et il n’entendait pas prendre sa retraite de sitôt Me Earl Cohen aura d’ailleurs travaillé jusqu’au bout. « Il travaillait le matin de son décès », témoigne Me, associé chez Sternthal Montigny Greenberg St-Germain.« Il était une sommité dans le domaine des baux commerciaux, souligne Me Montigny. En cinquante années de pratique, il a vu Montréal et toute la province se bâtir. Il avait une connaissance phénoménale du milieu et des acteurs. (...) Même avec des avocats comptant des dizaines d’années d’expérience, nous l’impliquions dans les transactions pour l’aspect immobilier, car il avait des compétences très pointues, reconnues y compris à l’extérieur de la province. »Me Cohen laissera l’image d’un avocat reconnu pour ses qualités professionnelles et personnelles. « Au-delà d’être un avocat à la réputation impeccable, c’était quelqu’un de profondément gentil et honnête, salue Me Jean Montigny. Quand je pense à lui, je le vois sourire. »Avec toute son expérience, Me Earl Cohen était toujours prêt à accompagner les plus jeunes. « Il était toujours disposé à s’asseoir avec les plus jeunes avocats pour leur enseigner. »« C'était un homme d'une intelligence remarquable, d'un savoir profond, de grande intégrité, générosité et culture, et il n'avait pas d’âge », salue un des très nombreux témoignages sur l’avis de décès « J'ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec Earl pendant plusieurs années. Il était toujours agréable, gentil, généreux, extrêmement bien informé et un vrai gentleman. Il était un bon ami et un mentor et il nous manquera beaucoup », écrit pour sa part Me, associé chez Sternthal Montigny Greenberg St-Germain.Me Earl Cohen était aussi un passionné de golf. Il a été président du Elm Ridge Golf Club à Dorval, l’un des plus renommés au Canada. Il a aussi organisé des tournois pour Golf Québec, dont il avait été administrateur durant huit années.Me Earl Cohen avait participé activement aux évolutions de Golf Québec, notamment lors de la création de la Fédération québécoise de golf.« Il a été un mentor extraordinaire pour moi et pour tant d'autres, pendant des décennies. Le golf au Canada est plus fort en grande partie grâce à ses contributions. Je lui suis très reconnaissante de son amitié et de sa façon calme et réfléchie de faire face à toutes les situations », salue par communiqué, qui a été présidente de Golf Québec et présidente de Golf Canada.Earl Cohen était également membre de la Société d’art vocal de Montréal, qui fait la promotion de la musique vocale à travers des récitals.