Kimberly Lee-Louis. Source: Université McGill

La Faculté de Droit de l’Université McGill accueille une nouvelle doyenne adjointe spécialisée en équité - épanouissement des Noirs(es) et des Autochtones.Après plus de deux ans au Collège Dawson, la consultanterejoint les rangs de l’administration.« La vaste expérience de travail de Kimberly Lee-Louis avec les jeunes et les membres de groupes recherchant l’équité, ainsi que sa riche formation, y compris en droit, la positionne parfaitement pour soutenir nos étudiant.e.s noir.e.s et autochtones de manière réfléchie et attentive », a déclaré le doyenSon objectif sera de développer le recrutement et de soutenir les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones de la faculté. Elle s’occupe du plan d’action pour lutter contre le racisme anti-noir 2020-2025 et du plan stratégique d’équité, de diversité et d’inclusion 2020-2025 Durant sa carrière professionnelle, elle a toujours travaillé dans l'éducation et la recherche. Elle a notamment été éducatrice auprès des jeunes du Nunavik, dans le département de la santé et des services sociaux et pour la Commission scolaire English-Montréal.Mme Lee-Louis s’est démarquée aussi par son engagement envers les communautés autochtones. Elle a travaillé à la Commission scolaire Kativik au Nunavik à titre de consultante et spécialiste de cours.Elle a déjà offert des services de tutorat au foyer pour les femmes autochtones de Montréal.Grâce à son expérience dans le communautaire, elle a eu la chance de siéger au conseil d’administration du Centre de lutte contre l’oppression des genres de Concordia et de la Women’s Mosque of Canada.Diplômée en droit de l’Université McGill, elle obtient un diplôme de consultante en immigration du Collège LaSalle en 2016 et un baccalauréat en travail social, avec spécialisation en travail social autochtone, de l’Université Laurentienne en 2020.