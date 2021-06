Marie Laure Leclercq. Source: De Grandpré Chait.

, une avocate ouvertement trans, a offert, les 6 et 30 avril derniers, une formation aux juges de la Cour du Québec et aux juges des cours municipales du Québec.Le sujet ? L’histoire sociale de la communauté LGBTQI2S+. Au cours de cette formation, l’avocate-conseil chez De Grandpré Chait a notamment discuté de l'évolution législative et jurisprudentielle, incluant les conséquences de la dernière décision Centre de lutte contre l'oppression des genres (Center for Gender Advocacy) c. Québec.Cette décision a invalidé plusieurs articles du Code civil du Québec qui sont jugés discriminatoires envers les personnes trans ou non binaires.Certaines dispositions entraient en vigueur immédiatement, pour d’autres, le gouvernement du Québec a jusqu’au 31 décembre 2021 pour se conformer aux conclusions du jugement.Marie Laure Leclercq est considérée comme une pionnière et un pilier de la communauté LGBTQ+ au Canada. Elle est la première femme a avoir effectué sa transition tout en exerçant dans un cabinet au Québec.La Barreau 1981 a remporté en 2016 le prix de l’héroïne du Forum sur l’orientation et l’identité sexuelles. Elle est engagée depuis plusieurs années à la cause des personnes issues des minorités sexuelles, notamment à travers l’Association du Barreau canadien.Elle siège actuellement à titre de Commissaire à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.Me Laure est ingénieure de formation.