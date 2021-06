Les professeurs Miriam Cohen et Nicolas Vermeys. Photos : Site web de l’Université de Montréal

Lynda Collins. Photo : Site web de l’Université d’Ottawa

Geneviève Dufour, David Pavot et Valériane Thool. Photos : Site web de l’Université de Sherbrooke

Des nominations, des lancements … voici le tour d’horizon des actualités de vos facultés de droit.Les professeursetont été promus à titre de professeurs agrégés.La professeure Cohen enseigne à l’Université depuis 2014. Spécialiste en droit international et en droits humains, elle est aussi chercheuse au Centre de recherche en droit prospectif, au Centre de recherche en droit public et au Centre international de criminologie comparée.Membre du Barreau depuis 2004, le professeur Vermeys est vice-doyen à l’administration des programmes à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche en droit public et directeur adjoint du Laboratoire de cyberjustice.Il s’intéresse aux questions juridiques liées à l’intelligence artificielle, à la sécurité de l’information, aux développements en matière de cyberjustice et aux incidences des innovations technologiques sur le droit., professeur en droit national et international des droits de l’homme en environnement, a publié un nouveau livre intitulé The Ecological Constitution : Reframing Environmental Law. « Ce livre passionnant et perspicace propose un plan de réécriture des règles de base de la civilisation » a déclaré, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement dans le communiqué.Ce livre aborde les principes du constitutionnalisme environnemental et du droit écologique. Il porte en général sur la constitution écologique avec ses principes tels que le principe de durabilité, l’équité intergénérationnelle et la doctrine de la confiance publique, les droits de l’homme environnementaux, les droits de la nature, le principe de précaution et la non-régression et les droits et obligations liés à un climat sain.La publication a pour but de mieux comprendre les principes qui jouent un rôle essentiel dans la construction d’un avenir durable.Le Réseau des cliniques juridiques francophones a mandaté trois professionnels de la Faculté de droit pour produire des fiches pratiques.Il s’agit deetLa professeure titulaire Geneviève Dufour est spécialisée en droit international économique et droit international public. Elle est aussi la directrice du programme de maîtrise en droit cheminement droit international et politique internationale appliqués.M. Pavot est professeur en droit et titulaire de la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport.La doctorante Valériane Thool est chargée de cours à forfait en droit international, de l’environnement et de la biodiversité.Ces fiches ont été rédigées grâce à des recherches et des entrevues avec des enseignants de cliniques juridiques à travers le monde. Celles-ci permettront d’aider les enseignants dans leurs fonctions lors des cliniques juridiques.