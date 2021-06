Me Vivianne Lapointe. Source : LinkedIn

Le cabinet NOVAlex inc. annonce l’embauche de Me« C’était le moment dans ma carrière de faire un changement et d’apporter ma touche, ma façon de faire dans un cabinet. La mission de NOVAlex est vraiment alignée avec mes valeurs. C’est un cabinet qui donne des opportunités », explique l’avocate.L’avocate travaille sur des dossiers transactionnels et locatifs en droit immobilier portant sur le financement de construction et long terme, l’acquisitions de terrain, les ventes, les baux, les contrats de sous-location, les cessions, le développement et plus encore.« Par son talent et son approche, je suis convaincu qu’elle apportera une plus-value pour les clients d’affaires et pro bono du cabinet dès ses premiers pas chez NOVAlex », déclare, chef de la direction et cofondateur de NOVAlex.À ses côtés, Mel'épaule sur des dossiers en immobilier touchant le litige et le conseil stratégiques. Ensemble, ils forment une équipe spécialisée.« Je vais travailler avec des collaborateurs experts et avec des clients sur des projets plus variés. Je rejoins une équipe qui a déjà un expert en litiges immobilier. Avec ma venue, il y aura une complémentarité et une collaboration dans la stratégie adoptée en immobilier. Ce qui va donner une expérience bonifiée à la clientèle », précise Me Lapointe.Avant de rejoindre l’équipe, elle leur donnait déjà un coup de main en heures pro-bono de temps en temps, notamment pendant la pandémie, pour répondre à des questions touchant son expertise.La particularité de NOVAlex est d'offrir la possibilité aux avocats de faire du travail pro-bono. En effet, ils s’engagent à faire une heure de pro-bono (non payée) pour chaque heure facturable qu’ils font. Ce fut l’une des motivations de Me Lapointe à changer d’emploi.« L’un de mes objectifs de vie est d'utiliser mon savoir à bon escient. Si je peux aider les organisations à but non lucratif, les personnes les plus vulnérables dans des projets et mettre mes connaissances à profit, cela me fait plaisir de le faire. C’est important et je suis contente de travailler pour une compagnie qui a une mission qui me tient à cœur », précise-t-elle.Membre du Barreau du Québec depuis 2012, l’avocate a commencé sa carrière chez Blake, Cassels & Graydon LLP en droit immobilier et transactionnel pendant huit ans.Par la suite, elle est devenue conseillère juridique chez Carbonleo en développement et de gestion immobilière et directrice des affaires juridiques pendant quatre ans.« Sa vaste expérience, à la fois en pratique privée ainsi qu’en contentieux d’entreprise sera un atout important à notre équipe et viendra en solidifier nos bases. Nos clients pourront bénéficier d’une offre de services complète, pouvant intervenir à toutes les étapes d’un projet immobilier », mentionne MeSelon l’avocate, ses précédentes expériences lui ont permis de toucher à différents dossiers variés. Avec une clientèle très variée, elle a appris tous les rouages et savoir-faire immobiliers.« J’ai un regard plus entrepreneur et du côté client contrairement à d’autres avocats qui font plutôt l’un ou l’autre. En sachant comment le client se sent, je vais pouvoir donner de très bons services. Nous allons travailler en équipe avec de bonnes ressources pour donner le meilleur conseil possible au client », dit-t-elle.