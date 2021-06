Photo des Îles Malouines. Source : Shutterstock

Vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure et d'un défi professionnel ? Les Îles Malouines ont le poste qu'il vous faut !Surtout si vous aimez observer les pingouins et les dauphins… et si un travail de juge dans un paradis fiscal ne vous émeut pas.Ce territoire britannique vient de faire paraître une annonce pour combler le poste de juge, seul magistrat résident sur ce territoire peuplé de 3 000 habitants, désigné comme paradis fiscal par plusieurs pays européens.Cet emploi offre des conditions remarquables… à condition d’accepter de partir vivre sur cet archipel d’îles situé au large de l’Argentine, dans le sud de l’océan Atlantique, un peu à l’est de la pointe sud de l’Amérique du sud. Pour résumer: plus au sud, il y a seulement l’Antarctique.Le salaire proposé peut s’élever jusqu’à 157 000$ selon les qualifications et l’expérience. Le candidat retenu doit avoir travaillé durant sept années comme avocat au Royaume-Uni. Le juge bénéficie de 41 jours de congés payés.Bien entendu, le futur juge bénéficiera d’une allocation pour frais de déménagement, un logement de fonction, ainsi que de billets d’avion pour lui et sa famille.Mais les avantages ne s’arrêtent pas là!L’annonce vante les mérites de ce territoire du bout du monde: « une petite communauté prospère au mode de vie britannique, bénéficiant de bons services locaux, d'un calendrier social varié et d'une absence d'embouteillages ! »Les atouts des Îles Malouines résident aussi dans son environnement naturel: « L'environnement naturel époustouflant des îles Falkland offre un paysage intact et une faune étonnante à observer et à explorer, notamment des pingouins, des baleines et des dauphins, tous visibles depuis le rivage. »Si vous disposez de l’expérience requise, dépêchez-vous: il faut postuler avant le 27 juin.