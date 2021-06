Me Claude Trudel est décédé.... Source : Alfred Dallaire

Me, ancien avocat à la Commission des droits de la personne, est décédé à l’âge de 73 ans.Après des études à l’Université de Montréal et à l’UQAM, Claude Trudel avait réussi l’examen du barreau.Me Trudel avait commencé sa carrière d’avocat à la Commission des droits de la personne. Plusieurs dossiers marquants ont ponctué son parcours, notamment le dossier du racisme dans l’industrie montréalaise du taxi.Par la suite, Me Claude Trudel était devenu observateur et coopérant pour différents organismes au Canada et à l’international.L’avocat avait contribué à plusieurs missions en Haïti, qu’il considérait comme son deuxième pays. En 2001, Me Claude Trudel témoignait dans La Presse du redressement progressif du système judiciaire haïtien. L'Agence canadienne de développement international (ACDI) venait alors de dépenser 6,4 millions de dollars en cinq ans pour pour rénover dix cours de justice, pour former une quarantaine de juges et pour former du personnel de soutien.En 2006, Me Trudel participait à la Mission canadienne d'accompagnement des élections en Haïti (MCAEH), chargée d’observer le déroulement des élections locales, municipales et législatives.