Desjardins Capital a acquis une participation minoritaire dans les supermarchés santé Avril, fondé paretCette transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, a été annoncée vendredi dernier par voie de communiqué. Elle devrait aider l’entreprise à ouvrir dix nouvelles succursales au Québec dans le courant des cinq prochaines années.« Avril bénéficie de l'appui financier de Desjardins Capital depuis 2014. Alors que nous planifions l'ouverture de 10 nouvelles succursales au Québec au cours des 5 prochaines années, nous sommes fiers d'accueillir Desjardins Capital comme actionnaire minoritaire. Nous choisissons ce partenaire stratégique pour son enracinement au Québec et pour nos valeurs partagées de prospérité durable », explique le couple fondateur.Joint par Droit-inc, Me, associé-directeur du bureau de Lavery à Sherbrooke, abonde dans la même direction.« Cliente de longue date du cabinet, c’est un plaisir de contribuer à la croissance de l’entreprise et d’accompagner ses fondateurs et dirigeants, Sylvie Senay et Rolland Tanguay dans la réalisation de leurs ambitions », ajoute le Barreau 1993.Dans le cadre de cette transaction, Desjardins Capital était représenté par l’équipe de droit des affaires de Miller Thomson, composé de MesetL’équipe de Lavery était de son côté pilotée par Me Dumoulin, et composée de MesetAvril opère présentement neuf succursales au Québec, spécialisées dans l'alimentation naturelle et biologique, les suppléments alimentaires et les cosmétiques naturels.Un dixième supermarché ouvrira ses portes à la fin du mois dans le quartier international du centre-ville de Montréal.