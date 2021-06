Janie C. Béïque. Sources : Site web du Fonds de solidarité FTQ et du Canadian General Counsel Awards

Le 24 juin dernier, plusieurs conseillers juridiques, dont une québécoise, ont été récompensés lors du gala virtuel du Canadian General Counsel Awards de ZSA qui célèbrait son 16ème anniversaire., présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ a remporté le prix Business Achievement.« Je suis très honorée d’avoir reçu le prix CGCA. Je tiens à féliciter tous les lauréats et candidats de cette année. Ce sont des personnes qui ont accompli énormément de choses, et j’espère qu’elles inspireront de nombreux autres avocats à poursuivre leurs rêves », a-t-elle déclaré.Elle a été récompensée pour sa contribution exemplaire au sein de la communauté des conseillers juridiques et pour sa transition d’avocate à cadre supérieur dirigeant une société.Nommée à la direction en janvier 2021, elle a débuté en avril dans son nouveau poste.Elle a rejoint le Fonds de solidarité FTQ en 2000 à titre de vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative puis, elle a gravi les échelons.En 2008, elle est devenue vice-présidente principale aux investissements dans le secteur du capital de risque et a ensuite été successivement responsable des portefeuilles des secteurs des ressources naturelles, industries, divertissement et biens de consommation.En 2017, elle a été promue cheffe des investissements et des initiatives stratégiques, devenant ainsi responsable de toutes les opérations de ce secteur et des orientations stratégiques du Fonds en matière d'investissement.Avant son arrivée au Fonds FTQ, elle était associée du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault.Diplômée en droit de l'Université de Montréal, elle est membre du Barreau du Québec depuis 1991.Voici les autres conseillers juridiques qui ont été récompensés…L’avocat général éméritede Deloitte LLP a gagné le prix BLG Stephen Sigurdson lifetime achievement.Au cours de sa carrière, il a acquis de l’expérience dans le domaine de l’aviation en travaillant pour Canadian Airlines de 1986 à 2000 et dans le domaine juridique à titre d’avocat et directeur juridique pour Deloitte LLP.Depuis plus d’un an, il est associé principal au département Indigenous and Accessibility initiatives chez Deloitte LLP., cheffe des affaires juridiques et de la gouvernance chez TELUS a remporté le prix Baker Mckenzie innovation.En plus de superviser l’équipe juridique inter-entreprises, elle est la marraine de la compagnie pour Connections le réseau des femmes de TELUS.Membre du conseil d'administration et du comité d'investissement communautaire de la région du Grand Toronto de la Fondation TELUS Friendly Future, elle siège bénévolement au comité exécutif de l’organisme Legal Leaders for Diversity., la vice-présidente exécutive des affaires juridiques, commerciales et externes de TransAlta Corporation, a gagné le prix Litigation management.Originaire de Terre-Neuve, elle pratique en droit commercial, droit des affaires et droit des autochtones.Membre du conseil d'administration de l’entreprise, elle siège aussi au conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital St. Michael.Avant de se joindre à TransAlta, Mme O'Reilly Wilks était cadre juridique de Vale, entreprise minière multinationale et associée au cabinet d’avocats Davies Ward Phillips & Vineberg LLP., avocate et vice-présidente exécutive de GFL Environmental Inc. a remporté le prix de Osler purdy crawford deal making.Elle s’occupe des fusions et acquisitions, de la gouvernance d'entreprise, des financements et de la gestion de crise.Elle a pratiqué le droit des sociétés pendant plus de 20 ans.Ancienne membre du comité consultatif sur les valeurs mobilières de la CVMO, elle siège actuellement au conseil des anciens de la Osgoode Hall Law School.Le Vice-président et chef du contentieux du groupe Canada et Francede Pfizer Canada a remporté le prix General counsel of the year.Avant de travailler chez Pfizer Canada, il était associé chez Norton Rose Fulbright.Récemment, il a collaboré à la rédaction du livre deintitulé Make It Easier To Do What Matters Most.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il a déjà été assistant de recherche au Centre de recherche en droit public pendant un an.Le chef des affaires juridiques de la société George Weston Limiteda gagné le prix Bereskin & Parr diversity.Avant de rejoindre la compagnie en 2005, il a eu la chance de travailler en tant que directeur juridique d'un important fournisseur d'énergie nord-américain et en tant qu’associé chez Blake, Cassels & Graydon LLP.Président du conseil des fiduciaires de Choice Properties, il est président du conseil d'administration de Pro Bono Ontario et donne des cours à la Faculté de droit de l'Université de Toronto., avocat et secrétaire général de Mohawk College a gagné le prix Environmental, social and governance.Il est responsable de la politique d'entreprise, de la protection de la vie privée, de l'accès à l'information, de la gestion des risques, de la gestion de l'environnement et de la gestion des ressources humaines.Avant de rejoindre le Mohawk College, il était avocat général associé chez U.S. Steel Corporation et il a occupé des postes juridiques et d'affaires générales chez ArcelorMittal Dofasco Inc..Il s’implique dans différents organismes tels que Next Generation Manufacturing Canada en siégeant au d'administration et Mission Services of Hamilton à titre de président du conseil d'administration de 2016 à 2018.Mede Northleaf Capital Partners a remporté le prix Mid-market excellence.Sa pratique se concentre notamment dans les transactions d’investissement, du développement des affaires, des activités de création de fonds et des questions de conformité.Elle est également responsable de la gouvernance de l'entreprise et de la gestion des relations avec les conseillers externes.Membre du comité de gestion, elle y travaille depuis une douzaine d’années.Avant de se joindre à Northleaf, elle exerçait à titre d’avocate chez McCarthy Tétrault pendant plus de cinq ans et au cabinet Smith Lyons LLP pendant plus de quatre ans.Diplômée en sciences politiques de l'Université Western Ontario, elle détient un diplôme en droit de l'Université Queen's.La première vice-présidente et avocate de Brookfield Reinsurance Partners,, a remporté le prix Tomorrow’s leader.Sa pratique se concentre sur l’investissement des activités, le financement de l’entreprise et sur la stratégie des affaires.Après son stage chez Goodmans LLP, elle y exerçait à titre d’avocate. Sa pratique sur le financement des entreprises, les fusions et acquisitions et le capital-investissement.Membre du conseil d'administration de Sagen et de North End Re Ltd., elle siège aussi aux conseils d'administration du Camp Oochigeas et du Camp Trillium.Diplômée d’un baccalauréat en arts de l'Université Queen's, elle est titulaire d'un Juris Doctor de la Osgoode Hall Law School.