Steeve Longchamps et Mes Richard Cantin et Roch Godbout.

, le propriétaire de Gouttières Charles Brochu, une entreprise de Lévis, a vendu celle-ci à un « jeune acheteur », précise un communiqué du Groupe B2C.L’entrepreneur prévoit maintenant de prendre sa retraite dans deux ans. Il compte accompagner son successeur d’ici à son départ, pour faciliter la transition.Cette transaction a été pilotée par Meet l’équipe de Groupe B2C, dont le comptable« On s’est sentis en sécurité avec Richard et Marc-Vincent. On a apprécié leur transparence et leur capacité à vulgariser. Ils m’ont tout expliqué pour que je puisse bien comprendre et ils m’ont rassuré », explique M. Longchamps dans le communiqué.Le notaire Me, de l’étude Goulet Godbout Notaires & Associés, a aussi participé à cette opération en représentant les deux parties au moment de la finaliser.Comme l’ancien propriétaire,, directrice adjointe chez Gouttières Charles Brochu, semble satisfaite de cette transaction.« Si on rencontrait d’autres gens d’affaires qui veulent vendre, on leur donnerait sans hésiter la référence de GB2C. On leur a accordé notre confiance et ils en ont toujours été dignes. Même les acheteurs nous ont dit que Marc-Vincent et Richard avaient la capacité de considérer l’intérêt des deux parties, alors tout le monde est heureux », a-t-elle déclaré.