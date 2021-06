Mes Pascale Rémillard et Hélène Potvin. Source : LinkedIn

Le droit de la famille et le processus judiciaire

Les ressources disponibles pour le parent et sa famille

Les façons d’accompagner sa famille dans la séparation

Justice Pro Bono fait le point sur sa dernière année et annonce le retour de ses cliniques juridiques à l’automne dû à une forte demande.« Nos bénévoles ont pu constater que la pandémie avait eu des impacts sur plusieurs familles déjà fragiles et ont prodigué des conseils adaptés à leur situation particulière. Cette année, 150 parents ont ainsi pu bénéficier des services multidisciplinaires sans frais offerts par Porte 33 de Justice Pro Bono ainsi que l’accès à des outils d’information adaptés à leur situation », a indiqué Me, coordonnatrice de projets chez Justice Pro Bono.Pour l’année 2020-2021, environ 150 parents ont pu rencontrer les bénévoles des cliniques juridiques en droit de la famille, appelées Porte 33 qui fait référence à l’article 33 du Code civil du Québec relatif aux droits et intérêts de l’enfant.« Nous saluons le travail de Justice Pro Bono qui œuvre chaque semaine auprès de parents vivant une séparation. Nous savons à quel point cette étape peut être éprouvante : l’augmentation du nombre de participants à chaque année nous indique que Porte 33 répond à un besoin grandissant (...) », a souligné Me, présidente de la Chambre des notaires du Québec.Ce service est offert aux parents qui vivent ou qui ont vécu ou envisagent une séparation que ce soit d’une démarche conjointe ou individuelle.Ils peuvent consulter individuellement gratuitement et en toute confidentialité un avocat ou un notaire bénévole et un intervenant d’un organisme communautaire familial. Ceux-ci donnent des informations sur :Pour répondre à la forte demande, des rencontres en visioconférence seront organisées à l’automne 2021.Les personnes intéressées peuvent répondre au formulaire en ligne sur Justice Pro Bono et l’organisme leur donnera une date et heure, selon leurs disponibilités.Financé par la Chambre des notaires du Québec, Justice Pro Bono organise des cliniques juridiques pour la population depuis plus de deux ans. Des avocats, notaires et intervenants psychosociaux se portent chaque année volontaire pour y participer.Un livre électronique intitulé Porte 33 - S’orienter dans la séparation familiale est aussi mis à la disposition gratuitement aux parents qui se séparent. On peut y trouver des outils grâce à des conseils d’intervenants issus des milieux juridique et psychosocial.En collaboration avec l’organisme Première Ressource aide aux parents, il y a aussi des courtes capsules vidéos disponibles en ligne qui abordent différents sujets dont la médiation, les modalités de garde et les besoins des enfants.