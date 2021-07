Rosalie Abella est la première juriste canadienne à être ainsi reconnue par Harvard. Photo : Site web de la Cour suprême du Canada

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada,, rend hommage à la juge, qui a pris sa retraite de juge à la Cour suprême le 1er juillet, le jour de son 75e anniversaire.Remerciant la juge Abella pour ses 17 années passées à la Cour suprême, David Lametti salue son apport au système juridique canadien.« Tout au long de sa brillante carrière, la juge Abella nous a fait profiter de sa sagesse et de son expertise exceptionnelles, lesquelles ont trouvé écho dans le système juridique canadien et de la société dans son ensemble », souligne le communiqué du ministre de la Justice.Rosalie Abella aura été la juge ayant servi le plus longtemps la Cour suprême dans l’histoire du Canada. « Ses réalisations sont bien trop nombreuses pour être énumérées ici, mais je tiens à reconnaître sa faculté unique d'apporter une dimension humaine à ses prises de décision, relève David Lametti. Il s'agit là d'une qualité exceptionnelle dont la Cour a énormément bénéficié. »Dans un an, la juge Abella deviendra professeure invitée à la chaire de droit Samuel et Judith Pisar de la Harvard Law School. Elle sera la première juriste canadienne à être nommée à une chaire de la Harvard Law School . Elle remplira un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2022.Par ailleurs, Rosalie Abella agira à titre de chercheuse principale à la faculté de droit de Yale et d'éminente juriste invitée à la faculté de droit de l'Université de Toronto.« Même si elle quitte la magistrature, la juge Abella compte continuer de transmettre ses riches connaissances et son expertise afin d'inspirer la prochaine génération de praticiens du droit », salue le ministre de la Justice.Admise au Barreau de l'Ontario en 1972, Rosalie Abella a pratiqué le droit civil et criminel jusqu'en 1976. Elle a présidé l'étude ontarienne sur l'accès aux services juridiques par les personnes handicapées, dont elle a rédigé le rapport, publié en 1983. Le rapport de la juge Abella à la Commission royale fédérale sur l'égalité en matière d'emploi a été mis en œuvre par les gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Irlande du Nord et de l'Afrique du Sud.Rosalie Abella a présidé la Commission des relations de travail de l'Ontario de 1984 à 1989, et la Commission de réforme du droit de l'Ontario de 1989 à 1992. Elle a été commissaire de la Commission ontarienne des droits de la personne. Elle a également été membre du Comité consultatif du premier ministre sur la Confédération.La Cour suprême du Canada a repris ses idées en 1989 dans sa première décision sur les droits à l'égalité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.Rosalie Abella a été nommée à la Cour d'appel de l'Ontario en 1992 et à la Cour suprême du Canada en 2004.