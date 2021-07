Source : Shutterstock

Avec la réouverture des bureaux, les avocats qui ont de jeunes enfants à leur charge pourraient éprouver certaines inquiétudes ou voire même de l’anxiété, prévient Lori Mihalich-Levin dans les pages d’Attorney at work.L’avocate et mère de deux enfants d’âge primaire livre ici quatre conseils pour vous aider à surmonter l’angoisse du retour au bureau. Car, assure-t-elle, il s’agit d’un bon moyen pour structurer l’inconnu et réduire l’anxiété.Les voici.Pour les parents : Si vous êtes un parent qui est à la maison depuis mars 2020 et que vous devez maintenant retourner dans un bureau, nommez les sentiments que vous ressentez à l’approche de ce retour.Sachez que le mélange probable d'appréhension et d'anticipation est à la fois courant et tout à fait normal. Concentrez-vous sur les aspects positifs du retour : le rétablissement de la frontière naturelle entre le travail et la maison, des heures de travail ininterrompues et ainsi que des réunions en « présentiels » avec les collègues qui vous manquent. Envisagez aussi de tenir un journal et d'adopter une pratique écrite de gratitude quotidienne pour vous aider à vous réassurer.Pour la direction des cabinets d'avocats : Considérez, avec empathie, à la fois l'inquiétude des employés et les défis accrus auxquels les parents salariés continuent d'être confrontés. Sollicitez les voix de vos employés-parents lorsque vous prenez des décisions. Adoptez des politiques qui accordent du temps à la transition. Demandez aux employés de mettre un orteil dans l'eau et de n'y venir qu'une seule journée au cours des prochaines semaines. Donner aux gens la possibilité de se habituer avant de passer du temps hebdomadaire au bureau peut les encourager à faire face à leurs peurs.Pour les parents : Vous vous souvenez de l'effort herculéen qu’il vous fallait pour sortir chaque matin avec vos enfants sans arriver en retard au travail ? Alors que vous vous préparez à retourner au bureau, dépoussiérez ces listes de choses à faire tous les matins. Ravivez les rituels d'emballage nocturnes, les fournitures de travail et tout ce dont vos enfants ont besoin pour l'école ou la garderie. Pratiquez la routine avant d'avoir réellement besoin de l'utiliser.Pour la direction des cabinets d'avocats : Démystifiez le processus de retour autant que possible. Publiez par exemple une FAQ qui répond à des interrogations telles que si vos employés devront prouver leur statut vaccinal et quand exactement ils doivent porter des masques lorsqu'ils sont au bureau ? Fournissez des informations sur les personnes à contacter s'ils ont des difficultés à entrer dans le bâtiment ou trouvent quelque chose de désagréablement surprenant dans leurs bureaux à leur retour.Pour les parents : Rappelez-vous les compétences que la parentalité vous a apprises et qui sont directement applicables à votre travail et dans le cadre de ce retour au bureau. Votre capacité à faire face à des circonstances en constante évolution, vos compétences en matière de priorisation, votre courage et votre capacité à faire preuve d'empathie sont plus forts depuis que vous êtes devenu parent.Imaginez à quoi pourrait ressembler un retour réussi pour vous, et, enfin, modélisez cette voie à suivre pour vos collègues parents qui travaillent.Pour la direction des cabinets d'avocats : les cabinets ont la possibilité de diriger de tant de manières maintenant. Qu'il s'agisse d'élaborer des plans de retour délibérés et réfléchis, d'offrir une flexibilité continue ou d'accorder une attention particulière à toute dynamique de « foule entrante et sortante » qui peut se former au cours du retour, les dirigeants d'entreprise peuvent vraiment alléger la vie de leurs employés et façonner l’avenir du travail pour le mieux.Pour les parents : À votre retour au bureau, prenez le temps de compatir avec vos collègues-parents et à comparer vos « résultats » avec d'autres parents qui travaillent - et faites-le régulièrement. Pouvez-vous planifier votre premier jour de retour pour qu'il coïncide avec celui d'un autre parent qui travaille, afin de pouvoir partager des anecdotes et déjeuner ensemble ? Reconnaître que nous vivons tous des facteurs de stress similaires et rester proche de nos parents qui travaillent peut nous aider à gérer la transition plus sereinement.Pour la direction des cabinets d'avocats : Aider les parents qui travaillent à se sentir moins isolés peut grandement contribuer à les aider à se sentir plus en sécurité lors du retour. Si votre organisation a un groupe d'affinité parentale qui travaille, envisagez de travailler avec le groupe pour planifier un événement de jour à l'automne pour reconnaître les efforts herculéens des parents au cours de la dernière année. Et lorsque vous planifiez des événements de sociabilité en « présentiel », tenez compte des horaires de travail des parents et des engagements liés à leurs enfants.