L’entreprise Cannara Biotech, une société de cannabis basée au Québec, acquérait récemment la majorité des actifs de Medican Biologique, la filiale québécoise de The Green Organic Dutchman Holdings (TGOD).TGOD est l’un des principaux producteurs de cannabis certifié biologique. Son siège social se situe à Mississauga en Ontario.Dans le cadre de cette transaction, TGOD était représenté par le cabinet Langlois, avec une équipe dirigée par Me, avocate associée, et composée de Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me Simon Chénard, M. Roland Harfouche-Martel et de Mme Fanny van Bochove, parajuriste.L’entreprise Cannara Biotech était représentée de son côté par Me, du cabinet Dentons, ainsi que Mesetde De Grandpré Chait.Notons que cette vente s’est clôturée le 22 juin dernier à un prix de 27 millions de dollars. Cet accord de cession-bail permettra à Medican de louer Cannara Biotech environ 80 000 pieds carrés d’espace de culture et de traitement à Valleyfield.