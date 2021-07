Mes Anne A.Laverdure, Nicole Martineau, Antonietta Melchiorre, Vincent Leduc, Nathalie Dorval et Myriam Sahi. Sources : LinkedIn et sites web du TMF, de TéléQuébec et de Stikeman Elliott

Le Conseil des ministres ouvre la porte de la haute fonction publique et de ses conseils d’administration à six avocats.Meest nommée comme nouveau membre du Tribunal administratif du logement. Me Laverdure a une licence en droit de l’Université de Montréal et un diplôme d'études approfondies en sociologie du droit de l’Université Paris I. Elle a suivi uen scolarité de maîtrise en droit à l’Université McGill, et des études de maîtrise en administration à HEC Montréal.Cette avocate a commencé sa carrière professionnelle à la Société québécoise d'information juridique (Soquij), avant d'œuvrer successivement comme conseillère juridique chez Dale-Parizeau, puis comme avocate plaidante chez Laviolette & Maynard puis chez Bouclin Soucy.Elle se tourne vers la pratique privée en 1993, tout en devenant chargée de cours en Procédure civile, droit de la consommation, droit locatif, droit de la santé et histoire du droit à l’UQAM. Elle poursuit sa carrière d’enseignante comme professeure en procédure civile, en preuve civile et en rédaction à l’École du Barreau du Québec, un poste qu’elle aura occupé de 1996 à 2016.Le Conseil des ministres nomme Mecomme présidente du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF). Elle était depuis un an la vice-présidente et présidente par intérim du TMF.Me Martineau détient deux baccalauréats: un en arts, obtenu à l’UQAM en 1986, et un second en droit, délivré par l’Université de Sherbrooke en 1989. Elle a complété sa formation avec un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en matière de lutte contre la criminalité financière en 2008, également à l’Université de Sherbrooke.Me Nicole Martineau a débuté sa carrière d’avocate chez Bouclin Soucy en 1990, avant de rejoindre le cabinet Lebrun Papineau l’année suivante. En 1999, elle est recrutée par la Financière Banque Nationale et la Banque Nationale comme avocate au service des affaires juridiques.Elle oriente ensuite sa pratique vers la régulation, d’abord comme avocates au service du contentieux de la Commission des valeurs mobilières du Québec, puis à la direction du contentieux de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à sa création en 2004.Me Martineau rejoint en 2010 le DPCP comme procureure aux poursuites criminelles et pénales.Meest nommée membre et désignée vice-présidente du tribunal administratif des marchés financiers, à compter du 9 août 2021. Elle est avocate associée, arbitre et médiatrice accréditée chez Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon, cabinet qu’elle a rejoint en 1992, après avoir été diplômée d’un baccalauréat en science politique de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat en droit de l’UQAM. Elle est membre à temps partiel du TMF depuis 2018.Mese voit nommé membre indépendant du conseil d’administration de la Société de télédiffusion du Québec. Membre à la retraite du barreau du Québec, Me Leduc a mené sa carrière dans le monde de l’audiovisuel et du cinéma. Chef des acquisitions chez Radio-Canada au début des années 1990, il a cofondé la société de production Zone3 en 2000.Meet Mesont nommées membres du conseil d’administration de la Société de télédiffusion du Québec.Me Dorval a été directrice puis vice-présidente aux Affaires juridiques, réglementaires et relations aux affiliés pour le groupe de radiodiffusion Astral, puis Astral Media, avant de rejoindre le groupe Cogeco en 2013 en tant que vice-présidente aux Affaires réglementaires et droit d’auteur.Depuis cette année, elle est avocate en droit réglementaire et politiques publiques en pratique privée et médiatrice. Elle vient d’être accréditée en médiation civile et commerciale à l,Université de Sherbrooke.Me Nathalie Dorval est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, et d’une maîtrise en sciences politiques de l’Université Paris I. Depuis 2019, elle suit des études d'administratrice de sociétés au Collège des administrateurs de sociétés.Me Myriam Sahi a obtenu un baccalauréat en droit en 2015 à l’Université Laval, après s’être vue décerner un baccalauréat ès science deux ans plus tôt.Après un stage et un début de pratique comme avocate chez Stikeman Elliott, Me Sahi est devenue avocate pour l’Institut de recherches médicales Lady Davis à l’Hôpital général juif de Montréal.