Me Camille Le Saux. Source : LinkedIn

Merejoint l’équipe en santé et sécurité du travail du cabinet Le Corre Avocats à Laval.L’avocate pratique en droit de la santé et de la sécurité du travail.Membre du Barreau du Québec depuis 2020, elle a effectué un stage en droit de la santé et droit du travail au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est pendant quelques mois avant de rejoindre le cabinet.Actuellement, elle complète une maîtrise en droit et politiques de la santé à l’Université de Sherbrooke.Elle rédige aussi des articles pour le bulletin Gestion Plus du cabinet.Au cours de son parcours académique, elle a reçu une bourse du programme d’initiation à la recherche au premier cycle en 2018 et a figuré sur le palmarès de la doyenne de la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa en 2018 et 2019.Diplômée en droit civil de l’Université d’Ottawa, elle a obtenu un diplôme en sciences sociales spécialisé en développement international et mondialisation en 2019.