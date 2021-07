Me Patrice Brunet. Photo : Site web de la firme Patrice Brunet Avocats

Mes’est envolé pour ses prochains Jeux olympiques : spécialisé en droit sportif, il se joint à l’équipe d’arbitres de la Chambre antidopage du Tribunal Arbitral du Sport à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo.Me Brunet est au Japon depuis le 14 juillet dernier. Il y restera jusqu’au 9 août prochain.Le Barreau 1992 n’en est pas à ses premiers Jeux olympiques. Atlanta, Salt Lake City, Turin… autant de moments qui lui ont permis de représenter les athlètes de l’équipe canadienne à titre d’avocat.Il est d’ailleurs lui-même un sportif amateur. Quand il ne gère pas son cabinet et le Triathlon Mondial Groupe Copley, il s’entraîne pour participer à des triathlons dits « sprint » et « olympique ».« Grâce à Vincent, Simon et nos 2 étudiantes en droit Julia et Marie, les dossiers continueront à être traités avec la même célérité et professionnalisme auxquels vous êtes habitués », a-t-il écrit sur LinkedIn avant de s’envoler pour Tokyo.Le triathlon est composé de trois épreuves d’endurance enchaînées : natation, cyclisme et course à pied. Le triathlon sprint comprend 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course, tandis qu’un triathlon olympique implique de nager 1,5 kilomètre, de pédaler pendant 40 kilomètres et de courir 10 kilomètres.