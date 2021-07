Me Danielle Blondin assurera l’intérim de la direction générale de SOQUIJ étant donné le départ de Gilles Lajoie. Photos : LinkedIn et site web de SOQUIJ

C’est un départ soudain…, qui occupait jusqu’à tout récemment la direction générale de SOQUIJ, a « convenu » de quitter ses fonctions en raison de différends avec le Conseil d’administration.Son départ, effectif depuis quelques semaines, met un terme aux cinq années de M. Lajoie avec l’organisation. Il était en poste depuis avril 2016.Me, directrice de l’information juridique, assurera l’intérim le temps que le conseil d’administration trouve son prochain DG.Dans un message transmis aux employés de SOQUIJ, et dont Droit-inc a obtenu une copie, M. Lajoie confirme son intention de quitter ses fonctions avec « effet immédiat », au terme d’une « rencontre avec le comité des ressources humaines du conseil d’administration. »« Vous serez peut-être surpris de la soudaineté de cette décision, mais nous avions des vues difficilement conciliables sur certains enjeux, notamment en ce qui a trait aux orientations et au modèle d’affaires de SOQUIJ. »M. Lajoie, qui se décrit comme un « dirigeant qui sait naviguer dans la turbulence et surmonter l'adversité dans le cadre d'une transformation numérique », a convenu avec le comité qu’il était plus « sage » de quitter ses fonctions.Joint par Droit-inc, il a décliné notre demande d’entretien.Contactés par Droit-inc, les membres du Conseil d’administration ont préféré éviter de commenter cette situation.Dans un un autre message transmis aux employés de SOQUIJ, et dont Droit-inc a également obtenu une copie, Me, la présidente du Conseil d’administration, « salue » la « contribution exceptionnelle » de M. Lajoie à la transformation et la modernisation de l’organisme.« Gilles aura su harnacher les meilleures expertises et compétences de toute l’équipe de SOQUIJ pour en faire un succès dont l’éclat rejaillit sur chacun d’entre nous », indique-t-elle en parlant de JuridiQC, une plateforme mise en ligne sous la direction de M. Lajoie.À noter que Me Sarrazin ne fait pas l’impasse sur les différends avec l’ancien DG.« Que nous ayons des vues difficilement conciliables sur l’avenir de notre organisation n’entache en rien l’estime que le Conseil d’administration lui porte », ajoute son message.Se disant fier, M. Lajoie a conclu sa lettre en invitant ses anciens collègues à « poursuivre la vision de faire de SOQUIJ un chef de file dans l’accès, la simplification et la valorisation de l’information juridique ».Bachelier de l’Université d’Ottawa, M. Lajoie a œuvré pendant près de trois ans à la CGI avant de se joindre à SOQUIJ.Rappelons que l’organisme a poursuivi son virage numérique sous sa direction. Outre les efforts de renouvellement grâce à l’intelligence artificielle , il a entrepris l’un des « chantiers » les plus importants de l’histoire de SOQUIJ avec la mise en œuvre du service JurdiQC.Cette plateforme, évoquée ci-haut, est destinée aux citoyens aux prises avec des problèmes juridiques.Me Danielle Blondin s’est jointe à SOQUIJ, il y a 25 ans. Elle est à la tête de la direction de l’information juridique depuis maintenant six ans.Parmi ses faits d’armes, notons le nouvel outil Aide à la décision et le développement de l’expertise en matière de contenus juridiques simplifiés.Membre de la Chambre des notaires du Québec, Me Blondin est diplômée de l’Université de Montréal. Elle a exercé le notariat en pratique privée pendant près de 10 ans avant d’intégrer l’équipe de SOQUIJ.Au cours de son intérim, Me, coordonnatrice de la rédaction et de la documentation, assurera la relève à la direction de l’information juridique.Contacté par Droit-inc, Me Blondin n’avait pas donné suite à nos messages vocaux au moment d’écrire ces lignes.