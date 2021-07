L’équipe de BCF : Mireille Fontaine, Sabrina Brosseau-Malo, Marvin Pavot, Pascal Gagnon, Marc-André Godard et Kevin Vincelette. Photo : Site web de BCF

Me Carl Bélanger, du cabinet Fasken.

Clareo inc., le plus important réseau québécois de cliniques dentaires, a récemment conclu un partenariat financier avec Partenaires Walter Capital.Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter.« Walter Capital dispose d’une vaste expérience dans le secteur de la santé et du bien-être qui sera mise à disposition de Clareo afin de lui donner les moyens de ses ambitions », a déclaré, président et chef de la direction, Walter Capital.« Nous allons travailler avec l’équipe de Clareo afin de former un réseau de plus de 50 cliniques dentaires généralistes et spécialisées d’ici 5 ans, offrant ainsi l’occasion aux dentistes du Québec de se joindre à notre réseau de premier plan. »Clareo était représenté par le cabinet BCF Avocats d’affaires, avec une équipe dirigée paret composée deetWalter Capital était représenté par Me, du cabinet Fasken.Le Dr, président-fondateur de Clareo, estime que cette transaction bénéficie à la pérennité du réseau dentaire.« Partenaires Walter Capital pourra nous offrir l’expertise et l’expérience des autres réseaux de soins de santé et bien-être de son portefeuille et nous partager les meilleures pratiques desquelles nous pourrons apprendre pour renforcer notre offre de solution gagnante aux dentistes », a-t-il expliqué.Ce partenariat financier constitue une étape importante de la stratégie de croissance de Clareo. Les ressources de Walter Capital devraient permettre à Clareo de former un réseau de plus de 50 cliniques dentaires d’ici 5 ans.Clareo offre à ces dentistes la possibilité de joindre un réseau qui prend en charge le volet gestion.