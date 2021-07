Me Éric McDevitt David. Source : Site web du cabinet Sarrazin, Plourde

Le cabinet Sarrazin, Plourde embauche Medans ses bureaux à Montréal.Sa pratique se concentre en litige civil, actions collectives, droit de la construction, droit de l’énergie, droit des coopératives, droit minier et arbitrage.Au cours de sa carrière, l’avocat a acquis plus de 30 ans d’expérience dans une étude nationale et des cabinets spécialisés en litige dont le cabinet Municonseil Avocats.Reconnu pour ses talents de plaideur, Me David conseille et représente ses clients dans différents dossiers devant les tribunaux civils et administratifs. Sa clientèle se compose principalement d’entreprises commerciales, de coopératives, de syndicats de copropriété, de regroupements de citoyens et de particuliers.Il est considéré comme l’un des meilleurs avocats en action collective par le répertoire The Best Lawyers in Canada.L’avocat s’implique également au sein de différentes organisations notamment en siégeant au comité exécutif de la section actions collectives de l’Association du Barreau canadien - division du Québec. Il occupe aussi le poste de président du comité de liaison avec la Régie de l’énergie du Barreau de Montréal.En plus de rédiger des publications juridiques, il a déjà participé à des conférences et a enseigné des formations professionnelles en Afrique.Diplômé en sciences politiques, en droit civil et common law de l’Université McGill, il est membre du Barreau du Québec depuis 1990.