Me Émilie Therrien. Source : Site web de Gascon

Merevient dans sa deuxième famille : la Barreau 2010 retournait chez Gascon au terme de son congé de maternité, il y a quelques semaines.« Pour ceux et celles ayant vécu un retour de congé parental, vous savez que l'on vit à ce moment-là diverses émotions. Mais dans tous les cas, je suis heureuse de retrouver mes collègues de Gascon & Associés », indique-t-elle.Me Therrien espère maintenant retrouver le rythme de sa vie professionnelle, qui, dit-elle, est très différent de celui d’un congé de maternité.Si le « choc » de la transition est moins difficile en raison du télétravail, Me Therrien s’autorise quelques escapades au bureau de temps à autre.« Avec un petit, la difficulté c’est d’être capable de se concentrer pendant très longtemps. Je travaille à la maison, mais je vais travailler au bureau certains jours pour être capable de me concentrer. Ça me donne aussi un cadre plus formel », explique-t-elle.La Barreau 2010 d’ailleurs pu retrouver quelques collègues, même si Gascon n’a pas encore établi d'échéancier officiel en vue du retour au travail.À peine de retour, Me Therrien tente maintenant de retrouver ses repères. « Pour l’instant, j'essaie de me remettre dans mes dossiers et de me rappeler ce que je faisais, il y a neuf mois, avant de partir (rires). »L’occasion est ainsi parfaite pour prendre de bonnes habitudes. Elles espèrent maintenant se réadapter à son milieu de travail, ainsi que de retrouver son focus vis-à-vis des dossiers de Gascon.