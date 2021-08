Source : Shutterstock

Les deux tiers des membres de services juridiques internes s’attendent à une augmentation de leur charge de travail, pouvant s’élever jusqu’à 30 %, indique le rapport Legal Operations - The Shape of Things to Come d’Ashurst et OMC Partners, relayé par Global Legal Post Ce surcroît de travail est largement dû aux travaux liés à la réglementation, à la protection des données, aux ressources humaines et à l’investissement responsable.Parallèlement, ces services juridiques internes font souvent face à une stagnation de leurs effectifs et de leurs budgets. Les trois quarts de ces services ne prévoient aucune augmentation de leurs effectifs.Quant au budget, 40 % des départements juridiques prévoient de le réduire d’un tiers.Mais alors, comment ces services internes pourront-ils en faire davantage avec des ressources rétrécies?Le rapport montre que les responsables de départements juridiques misent sur la technologie et sur l’exploitation des données, pour y parvenir. Et faute de budget, ils devront faire preuve de créativité pour mettre leurs plans à l'œuvre. Il faudra aussi avoir d’importantes capacités d’adaptation…Cela tombe bien: plusieurs responsables cités dans le rapport constatent que la pandémie a stimulé ces capacités d’adaptation dans leurs départements, en les rendant plus agiles. Ils seraient donc mûrs pour vivre les importants changements qu’on attend d’eux.Il y a pourtant un domaine dans lequel il faudra bien investir: l’augmentation des compétences des équipes. Elle figure parmi les priorités des responsables des services juridiques.