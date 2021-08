Source: site de Capcom

Source: site de Capcom

Source: site de Capcom

Le jeu vidéo The Great Ace Attorney Chronicles effectue sa sortie mondiale sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Steam.Édité par la firme japonaise Capcom, The Great Ace Attorney Chronicles plonge le joueur dans le Japon et l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, dans la peau du jeune avocat Ryunosuke Naruhodo, épaulé par son assistant juridique Susato Mikotoba.L’issue du procès demeure incertaine jusqu’à son dénouement.Équipé d’un carnet de bord, l’avocat doit déceler les mensonges et les contradictions des témoins, dans le cadre d’une enquête sur une organisation criminelle internationale. À Londres,certaines enquêtes se pratiquent sur le terrain, avec l’aide d’un certain Herlock Sholmes…Le jeu propose dix affaires intrigantes pour une durée de jeu de 60 heures minimum. Les parties permettent au joueur de s’immerger progressivement, surtout durant la première affaire.Pour ne rien gâcher, le jeu se déroule dans des décors 3D réussis, et il est soutenu par une bande sonore déjà primée dans sa version japonaise.The Great Ace Attorney Chronicles est initialement sorti au Japon en 2015, avant de connaître une suite en 2017. Salué par les critiques et réclamé par le reste de la communauté mondiale des joueurs, il aura fallu attendre cette fin du mois de juillet 2021 pour assister à sa sortie mondiale en anglais.La sortie mondiale de The Great Ace Attorney Chronicles est saluée positivement par Jeuxvideos.com , un média de référence dans la communauté des joueurs francophones, qui lui attribue le score de 16 sur un maximum de 20 points.L’absence de version en français a poussé des joueurs francophones à lancer une pétition - signée à ce jour par plus de 1 700 internautes - pour réclamer cette option.