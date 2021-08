Me Romeo Aguilar Perez, Me Frédéric Bolduc, Me Louis Lafleur, Me Jinnie Liu et Me Adnana Zbona. Source : Site web de Lavery

Lavery avocats annoncent l’arrivée de cinq nouveaux avocats dans ses bureaux à Montréal.Il s’agit de Me, Me, Me, Meet MeAprès plus de deux ans chez Langlois Avocat, Me Perez se joint au groupe droit du travail et de l’emploi du cabinet.L’avocat se spécialise en droit du travail et de l’emploi.Ses dossiers en litiges portent sur différents domaines liés à l’emploi, l’arbitrage de griefs, les relations de travail, les normes du travail, le droit de la personne, les enquêtes administratives et de santé et de sécurité au travail.Sa clientèle est composée d’employeurs venant des milieux public, parapublic et privé.Admis au Barreau du Québec en 2016, il est membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec depuis 2018 et mentor dans le cadre du programme Grands Frères Grandes Soeurs du Grand Montréal depuis 2017.Diplômé en droit de l’Université du Québec à Montréal, il a obtenu une maîtrise en droit sur l’atteinte à la vie privée dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux à l’Université McGill en 2016.Me Bolduc pratique dans le groupe droit du travail et de l’emploi.Avant de rejoindre le cabinet, il a travaillé chez Stikeman Elliott LLP en tant qu’étudiant en droit de 2018 à 2020, stagiaire en 2020 et enfin, à titre d’avocat en droit du travail et de l’emploi jusqu’en 2021.Admis au Barreau du Québec en 2020, il s’est déjà impliqué à titre de mentor à la faculté de droit et étudiant clinicien à la Clinique juridique itinérante, pendant ses études en droit.Cet ancien diplômé en journalisme de l’Université du Québec à Montréal a obtenu un diplôme en droit à l’Université de Montréal en 2019.Après plus de deux ans chez Langlois Avocats, Me Lafleur rejoint le groupe en droit du travail et de l’emploi chez Lavery Avocats.Il donne des solutions concrètes et conseille les employeurs par rapport aux litiges et questions relatives au droit du travail et de l'emploi.Il les accompagne également dans l’imposition de mesures disciplinaires et administratives, pour la rédaction de contrats de travail et de politiques de travail ainsi que pour la préparation d’actes de procédure devant les tribunaux.Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec depuis 2020, l’avocat fait partie du comité de développement des affaires de la Chambre de commerce de l’Est de l’île de Montréal depuis 2020 et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal depuis 2018.Membre du Barreau du Québec depuis 2018, il détient un diplôme en droit de l’Université de Montréal.Me Liu travaille dans le groupe droit des affaires du cabinet.Sa pratique se concentre en droit fiscal.Après avoir travaillé en tant qu’étudiante et stagiaire en droit, elle a commencé sa carrière professionnelle en droit fiscal transactionnel et international chez KPMG Canada de 2019 à 2021.Au cours de sa carrière, elle a acquis de l'expérience dans le développement des entreprises notamment les fusions et acquisitions, les réorganisations, les financements et les mandats transfrontaliers.Membre du Barreau du Québec depuis 2019, elle est membre de la Fondation canadienne de la fiscalité et de l’Association des planifications fiscales et financières.Diplômée en droit civil et common law de l’Université McGill, elle a obtenu une maîtrise en droit fiscal à HEC Montréal et l’Université de Montréal en 2020.Après près de deux ans et demi chez Alepin Gauthier Avocats, Me Zbona a été embauché dans le groupe droit de la famille, des personnes et des successions au cabinet Lavery Avocats.Sa pratique se concentre particulièrement dans les litiges en droit de la famille, des personnes et des successions incluant la négociation de règlements à l’amiable.Elle plaide régulièrement devant différentes instances judiciaires dont la Cour Supérieure et la Cour d’appel du Québec.Admise au Barreau du Québec en 2016, l’avocate détient une expérience en droit de l’immigration également.Elle est membre de l’Association des avocats et avocates en droit de la famille du Québec et de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle est également médiatrice accréditée à la Cour des petites créances depuis 2018.