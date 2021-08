Plusieurs stagiaires ont été assermentés. Photos : Facebook

Sept stagiaires ont été assermentés au Palais de justice à Laval et une stagiaire a été assermentée au Palais de justice à Sherbrooke.est devenue avocate le 10 août dernier au Palais de justice de Laval.Le 16 août dernier,etont été assermentés au palais de justice de Laval.L’association du jeune barreau de Laval n’a pas hésité à féliciter ces jeunes avocats et avocates sur ses réseaux sociaux.« Bienvenue chère consoeur! Félicitations à Me Abir Tazi pour son assermentation », est-il écrit sur une publication Facebook « Félicitations à nos nouveaux confrères et consoeurs assermentés le 16 août dernier!Me William Légault Lacasse (sans photo), Me Noémie Ladouceur Fournelle, Me Alexandra Gravelle, Me Guillaume Bourbeau, Me Charles Bourque-Chapleau et Me Jeffrey Jabbour! », est-il sur la page Facebook de l’association.La stagiairea été assermentée dans le district Saint-François, le 13 août dernier.Le Jeune Barreau de Saint-François a félicité la jeune avocate sur ses réseaux sociaux.« Félicitations à Me Carole-Anne Pelletier, stagiaire de Me Dominique Gilbert, pour son assermentation vendredi. Nous lui souhaitons plein de succès ! » est-il écrit sur leur page Facebook