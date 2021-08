Borden Ladner Gervais

Imane Bourahla et Sabrina Kholam. Photos : LinkedIn et archives

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

Michael Watts, Allan Wells, Susan Newell, Kelly O’Ferrall et Marty Putyra. Photos : Site web d'Osler

Les avocats sont au boulot ! Et ils sont là pour y rester.Vos traditionnelles “nouvelles des bureaux” offrent un aperçu de leurs plus récentes activités.Malgré la pandémie, le cabinet a poursuivi l’une de ses missions sociales, soit la littératie des enfants, par l’entreprise du programme BLG,, la lecture et les enfants.Les différents comités régionaux de BLG, la lecture et les enfants ont offert temps, ressources et livres afin que les enfants obtiennent l’aide dont ils ont besoin malgré les défis posés par la COVID-19.Le comité de Montréal a ainsi remis des dons à trois écoles locales, tandis que notre bureau de la capitale des tulipes a choisi de venir en aide au Réseau d’Ottawa pour l’éducation, partenaire de longue date du cabinet.De stagiaires chez… Dentons !Le cabinet a recruté trois stagiaires en la présence deet deBienvenue à Camille Baril, Imane Bourahla et Sabrina Kholam qui se joignent à notre bureau de Montréal à titre de stagiaires. Les deux premières sont de l’UQÀM, tandis que la troisième a étudié à l’Université McGill.Me, de LRMM, siègera au sein du comité Accès à la justice en langue anglaise du Bar of Montreal en tant que coprésidente pour une troisième année consécutive.Les membres du comité étudient les situations factuelles et juridiques qui ont un impact sur cet accès. L’objectif ? De préserver les droits des justiciables et de maintenir un système juridique bilingue à tous les niveaux.En Ontario, le médecin hygiéniste en chef a publié une directive sur la vaccination qui oblige les hôpitaux et les « organisations visées » à établir une politique de vaccination visant leurs employés, membres du personnel, entrepreneurs, étudiants et bénévoles, à compter du 7 septembre 2021.Vous avez du mal à vous y retrouver ?et, d’Osler, décortiquent cette décision et présentent leur point de vue sur cette directive, dans un article récemment publié.Me Vanessa Deschênes aime les podcasts ! À l’emploi de ROBIC, la bachelière en droit de l’Université Laval, Barreau 2008, participait récemment au podcast de Nicolas-Loïc Fortin, un architecte d’entreprise en sécurité de l’information.Au menu ? Un bref retour sur le Privacy by Design et la démystification de certains mythes entre le marketing et le juridique.