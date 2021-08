Gilles Touchette et Patrick Simard font partie des nominés. Sources : LinkedIn et site web du Tribunal administratif du logement

Le Conseil des ministres aime les avocats. Aussi, voilà qu’il procède à de nouvelles nominations de juristes après une pause estivale – les dernières remontent au 7 juillet dernier.Mesetont en effet été nommés de nouveaux membres du Tribunal administratif du travail.À ces nominations, il faut ajouter la nomination de, membre émérite du Barreau, qui est désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Mercier et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier.Enfin, mentionnons, qui est nommée, à compter du 27 septembre prochain, régisseuse et vice présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux, et, qui est nommé de nouveau membre et désigné de nouveau président du Tribunal administratif du logement.Me Myriam Bédard est membre du Tribunal administratif du travail depuis 2016.Bachelière en droit à l’Université Laval, elle a fait ses débuts à la Commission des normes du travail en 1985 comme avocate. Elle y a travaillé jusqu’en 2002 avant de se joindre à la Commission des relations du travail.Elle y a d’ailleurs obtenu le titre de commissaire coordonnatrice entre 2011 et 2015.Notons qu’elle a aussi travaillé entre 1977 et 1984 comme gestionnaire dans les entreprises familiales pour Gunite de Québec et Les Entreprises Elgama.Me Jean-François Clément s’est également joint au Tribunal administratif du travail en 2016.Bachelier de l’Université Laval, il a fait ses débuts en pratique privée chez Beauvais, Truchon & Associés entre 1985 et 2011.Le Barreau 1985 s’est joint en 2001 à la Commission des lésions professionnelles en 2001. Il est devenu président de cet organisme entre 2008 et 2011 avant de redevenir commissaire jusqu’en 2015.Me Touchette est membre émérite du Barreau de Québec. L’avocat de Saint-Bruno, admis en 1968, a exercé sa pratique au sein d’une grosse place d’affaires : Norton Rose Fulbright.Il y a fait ses débuts en 1968, avant de partir en 2015. D’abord avocat, il a obtenu le rang d’associé pour finalement devenir avocat principal.Me Touchette a complété sa formation en droit à l’Université Laval en 1967. Depuis 2015, il exerce à son compte comme avocat et arbitre en pratique privée.Louise Vien, Barreau 1990, a complété sa formation en droit à l’Université Laval en 1988. Elle est aussi détentrice d’un baccalauréat en science politique, qu’elle a complété en 1980.Me Vien dispose d’un parcours professionnel éminemment riche. Elle a enchaîné les cabinets privés et organismes publics depuis la sortie des bancs d’école.Elle a travaillé pour les cabinets Grondin, Poudrier, Bernier & Associés et Pierre Blouin et Associés entre 1991 et 1993.Attachée politique au cabinet du premier ministre Jacques Parizeau entre 1994 et 1996, elle a travaillé pour plusieurs organismes, dont le ministère du Revenu entre 1998 et 2005.Elle a travaillé comme chef d’équipe au support de première en ligne à la Régie de l’assurance maladie entre 2005 et 2007. Au ministère de la Justice entre 2009 et 2013, elle a travaillé comme greffière spéciale et registraire de faillite au Palais de justice de Québec et de La Malbaie.Louise Vien s’est jointe en 2013 à la Régie des alcools, des courses et des jeux.Patrick Simard a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval dans le courant des années 1990.Barreau 1996, il est devenu avocat associé chez Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre. Il y a travaillé entre 2006 et 2007.Au terme d’un parcours de 13 ans à la Régie du logement, où il a travaillé comme régisseur en plus d’occuper les fonctions de vice-président et de président, il s’est joint, en 2020, au Tribunal administratif du logement. Il y est membre en plus d’y occuper la présidence.