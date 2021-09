Me Jean Leclerc. Source : Site web de Cain Lamarre

Me Jean Leclerc n’est plus à l’emploi de GBV Avocats. Le Barreau 2003 s’est joint à Cain Lamarre, à Québec, dans son département de droit immobilier.« Notre département de droit immobilier continue son développement! Nous sommes donc très heureux de vous annoncer l'arrivée de Me Jean Leclerc qui s’est joint à notre équipe au courant des dernières semaines », a déclaré le cabinet sur LinkedIn.Me Leclerc se spécialise dans le domaine des baux commerciaux. Il exerce sa pratique en droit immobilier, commercial et de la construction. Au quotidien, il agit à titre de conseiller juridique pour les promoteurs, les acheteurs et les vendeurs de projets immobiliers, notamment dans les opérations entourant le développement, le financement, la construction, la vente, l’acquisition et la location de projets immobiliers commerciaux, industriels et multi-résidentiels.Avant de se joindre à GBV, en janvier 2018, Me Leclerc a travaillé pendant dix ans pour le Cominar Real Estate Investment Trust, l’un des plus importants fonds de placement immobilier diversifié au Canada.Bachelier de l’Université Laval, détenteur d’une maîtrise en droit de l’entreprise de la même institution, le Barreau 2003 a été membre du conseil d'administration de la Fondation des Camps Odyssée (2009-2016).Cet organisme a pour but de former l’autonomie et le leadership chez les jeunes et de promouvoir la formation et l’éducation de la jeunesse en soutenant l’expérience en camp de vacances.