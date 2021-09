Le juge Denis Mondor.

, juge à la Cour du Québec, comparaît ce vendredi devant le comité d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec.C’est Me, procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales, qui avait porté plainte en avril 2018 contre le juge Mondor. Elle lui reprochait plusieurs sujets.Me Brissette a relevé que dans cinq dossiers remontant aux années 2015 et 2016, le temps écoulé pour rendre le jugement « semble long à première vue et, à moins d’explications additionnelles que seul le juge peut fournir, le Conseil n'est pas en mesure d'apprécier les raisons de ces délais », précise l’examen de la plainte Dans un des dossiers, la Cour d’appel avait ensuite dit qu’elle s’expliquait mal « comment un délibéré de plus de huit mois peut mener à une telle confusion. Il est pour le moins difficile de comprendre ce que veut dire le juge ». Plus loin, la Cour d’appel ajoutait : « Enfin, malgré ses efforts, la Cour n'est pas en mesure de comprendre la décision sur voir-dire ».Par ailleurs, il est reproché au juge Mondor d’avoir tenu des propos inintelligibles au moment de rendre une décision en mai 2015. Le jugement avait été transcrit ainsi: « Bon, très bien. Je ne veux pas minimiser l’excellent travail que vous avez fait ni de votre part, Maître Leontieff, ni de votre part, Maître Pitre, mais je pense que vous êtes en mesure de comprendre que c’est... c’est une tâche super intéressante, que j’ai beaucoup appréciée et que j'apprécie beaucoup, mais je n'ai pas le... le talent de plusieurs de mes collègues ou je ne sais trop comment l’aborder, là, dites de l'écriture ou de l’approche explicative, mais je suis quand même en mesure de prendre... de lire, de suivre et de m'ajuster dans la démarche que vous m'avez proposée, que vous proposez. »Plus loin: « Ça constitue une situation de contrainte à laquelle monsieur Faustin n'avait... ne semblait plus ou n'avait plus de moyens de sortir de cette entrevue... semblait non seulement obnubilé, mais moi, je pense que, en plus, il est devenu perturbé, là, dans le sens, incapable de voir si cette... sa façon d'agir, à ce moment-là, n'ajoutait pas ou était pour ajouter ou ne pouvait pas le mettre, lui, à risque et, en conséquence, je déclare que la déclaration n'est pas admissible.Je pensais que je ne serais pas capable de m'exprimer. Alors, on peut... voulez-vous qu'on fasse... voulez-vous faire la pause tout de suite ? »Ces propos demandent des explications de la part du juge, indique l’examen de la plainte.Aussi, le juge Mondor aurait perdu un projet de jugement « à la suite d’une mauvaise manipulation électronique », indique l’examen de la plainte. Toutefois, cet incident ne constitue pas une faute déontologique, d’après le Conseil de la magistrature, précise l’examen de la plainte.