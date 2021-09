Marc-Antoine St-Pierre a été promu. Source : LinkedIn

Après plus de six ans au sein du cabinet Deveau Avocats, Medevient.« Ayant à cœur de servir chaque client avec compétence et loyauté avec une équipe plus dynamique que jamais, c’est avec fierté que je me joins aux associés afin de poursuivre dans cette voie. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que j’entrevois mes prochaines années au sein de Deveau Avocats », a-t-il expliqué.Il pratique en litige civil et droit commercial.Ses dossiers touchent divers aspects du droit dont le droit corporatif, droit des affaires ainsi que le droit des sûretés, de la faillite, restructuration et insolvabilité.Sa clientèle est constituée d’entreprises diverses allant de particuliers (actionnaires et autres) aux grandes sociétés.Il a développé son expertise en travaillant dans divers dossiers incluant des litiges en droit du travail relatifs à l’application de clause de non-concurrence et de réclamations reliées à des congédiements ou des licenciements. Il a déjà traité aussi des dossiers de litiges en droit immobilier, droit des assurances et droit des successions.L’avocat représente régulièrement ses clients devant les tribunaux civils et administratifs.Avant de rejoindre le cabinet en 2015, il a acquis de l’expérience en travaillant pour Séguin Racine Avocats pendant 10 ans et Séguin Larocque Sylvain pendant deux ans. Il a commencé sa pratique en travaillant pour le cabinet Wenaas St-Pierre & associés, de 1995 à 2001, et le cabinet Giannetti St-Pierre, de 2002 à 2003.En plus de s’impliquer dans divers conseils d’administration d’organisme sans but lucratif, il est membre de l’Association du Barreau canadien et du Barreau de Laval.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il est membre du Barreau du Québec depuis 1994.