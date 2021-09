L’avocate Jamie Spannhake vous donne quelques conseils... Sources : Shutterstock et Twitter

Dans les cabinets, les avocats travaillent de longues heures sur plusieurs dossiers en même temps et les tâches s’accumulent en n'ayant pas l’impression de rattraper le retard ou de pouvoir avancer.Avec l’arrivée de la COVID-19 et les nombreux départs, les avocats se retrouvent avec plus de responsabilités et de travail qu’avant. Cette charge de travail devient nocive et votre santé mentale en prend un coup.L’avocatevous donne quelques conseils pour attorney at work Comment savoir si on vous surcharge de travail ? Est-ce qu’on vous demande de faire l'impossible ? Avez-vous l'impression que vous devez quand même essayer parce qu'il n'y a rien d'autre à faire ?Si vous vous trouvez surmené ou débordé par le travail, voici des questions à vous poser et les solutions pour vous aider.Plusieurs tâches de travail peuvent survenir de manière inattendue et souvent ne doivent être faites en quelques heures ou quelques jours. La surcharge de travail arrive de manière progressive et se maintient sur du long terme.Vous pouvez vous sentir dépassé par le travail pour plusieurs raisons en sous estimant vos capacités ou en accumulant le travail à faire.Si c’est une situation temporaire, vous pouvez faire quelques changements dans votre routine pour éviter d’être dépassé par le travail plus tard.Si vous êtes déjà surchargés par le travail, vous devrez prendre des mesures concrètes pour changer vos mauvaises habitudes.Vous pouvez lister vos tâches à faire durant la journée et classez-les par ordre de priorité.Certaines tâches sur les listes peuvent y rester indéfiniment car elles peuvent être considérées moins importantes ou urgentes. L’auteure vous recommande de les faire après avoir fini les dossiers les plus pressants.Elle vous recommande aussi de vérifier si les tâches qui n’ont pas été encore faites sont importantes ou non. Ainsi, vous pouvez mieux voir les conséquences si vous continuez à les négliger.Ayez confiance en vous et n’hésitez pas à demander de l’aide à vos associés ou avocats seniors. Ils pourraient vous donner des conseils, un modèle ou un exemple concret d’un document ou dossier.Vous pouvez dresser une liste de vos responsabilités et tâches professionnelles à faire. Puis, estimez le nombre d'heures nécessaires pour les accomplir et évaluez s'il est possible d'accomplir toutes les tâches requises dans les délais demandés.En utilisant cette technique, vous verrez si on vous en demande trop ou non. Si vous trouvez que votre charge de travail est excessive, il faut que vous vous concentriez sur votre « to do list ».Il y a d’autres points à considérer qui vous permettront d’alléger votre charge de travail. En effet, vous devez vous poser quelques questions importantes telles que si une partie du travail peut être déléguée à quelqu'un d'autre, si les délais peuvent être prolongés, si une tâche peut être abandonnée sans conséquences négatives etc.Vous pouvez aussi en parler avec votre avocat senior pour établir un nouveau plan misant sur la qualité plutôt que la quantité. Vous pouvez lui expliquer que certaines tâches ne peuvent être accomplies en vue du délai demandé car la qualité sera négligée.Posez-vous les bonnes questions et changez votre rythme de travail si nécessaire.