Mes Carole Gélinas, Marie-Diane Ngom et Vivianne Pierre-Sigouin. Sources : Site web de Lavery

Lavery Avocats a embauché Meet Meà titre d’avocates et Meà titre d’associée.Me Gélinas pratique au sein du groupe droit des affaires à Montréal. Son expertise porte également en droit immobilier et droit minier.Grâce à ses 30 ans d'expérience, elle accompagne les entreprises et organismes dans des dossiers complexes portant sur la location, l’acquisition, la vente et le financement d’éléments d’actifs immobiliers.« Je suis ravie de retrouver la grande famille Lavery. La force du cabinet est d’être en mesure de conjuguer, à la fois, une offre de services complète, la gestion de dossiers d’envergure et une proximité avec la réalité d'affaires de ses clients. Je suis heureuse de pouvoir à nouveau mettre à contribution mon expertise en droit immobilier et en droit minier », affirme-t-elle.Membre du Barreau depuis 2003, elle a déjà travaillé au cabinet en droit immobilier, de 2012 à 2019.Avant de pratiquer chez Lavery Avocats, elle a exercé à titre de notaire pendant 16 ans puis a pratiqué à titre d’avocate dans plusieurs cabinets.Au cours de sa carrière, elle s’est engagée dans plusieurs organismes dont la Chambre des notaires du Québec de 1987 à 2003 et l’Association du Barreau canadien de 1987 à 2017.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle a obtenu un diplôme en droit notarial à la même université en 1987.Me Ngom pratique en droit du travail et de l'emploi ainsi qu’en litige et règlement des différends.« Je considère Lavery comme une grande famille où on se sent « chez-soi », et où on peut grandir autant professionnellement que personnellement. Ce qui m’a convaincu, c’est la qualité professionnelle des avocats, les valeurs du cabinet et l’approche humaine », a-t-elle déclaré.Membre du Barreau du Québec depuis 2020, elle a acquis de l’expérience en travaillant à titre d’étudiante, stagiaire en droit puis avocate au cabinet Langlois Avocats. Elle s’est spécialisée en droit des assurances, droit commercial et litige civil.Pendant ses études, elle s’est impliquée dans différents organismes. Elle a reçu une bourse de leadership et de développement durable durant deux années de suite.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle détient une maîtrise en droit des affaires du Cameroun en 2011 et poursuit des études doctorales à l’Université Laval.Me Pierre-Sigouin se joint au groupe droit de la santé du cabinet.« Ce qui m’a convaincue de rejoindre les rangs de Lavery c’est la possibilité de continuer à exercer en matière de responsabilité professionnelle et de droit disciplinaire, dans un domaine qui m’a toujours particulièrement attiré. Le fait de pouvoir offrir aux clients une gamme complète de services variés dans une multitude de domaines du droit est également un des éléments qui m’a convaincue de faire le saut chez Lavery », a-t-elle expliqué.Avant de rejoindre le cabinet, elle a acquis de l’expérience en travaillant pour le cabinet CDNP Avocats de 2019 à 2021 et pour le cabinet Clyde & Co en 2019.Au cours de sa carrière, elle a également agi à titre de conseillère juridique pour la société Great-West Life pendant plusieurs mois et comme enquêteur et avocat à la Chambre de la sécurité financière pendant plus de deux ans et demi.Admise au Barreau du Québec depuis 2014, elle a représenté des clients devant les tribunaux, des ordres professionnels et autres organismes d’encadrement.Diplômée en droit de l’Université du Québec à Montréal, elle détient un diplôme en communication et politique de l’Université de Montréal et une attestation en techniques d’entrevue et d’interrogatoire de la Polygraphie Jacques Landry.