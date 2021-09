Sarah Hébert-Tremblay, Vanessa Henri et François Rolland. Source : Fasken, Langlois avocats et BCF

Sarah Hébert-Tremblay de BCF Avocats d’affaires. Source : BCF

GBV Avocats Source : GBV

Vanessa Henri de Fasken. Source : Fasken

Gowling WLG Source : Gowling WLG

François Rolland, avocat-conseil, médiateur et arbitre du groupe de litige de Langlois Avocats. Source : Langlois Avocats

McCarthy Tétrault Source : McCarthy Tétrault

C’est la rentrée, et les cabinets le savent ! Les actualités foisonnent. Droit-inc vous aide à démêler les actualités, petites et grandes, des cabinets avec son traditionnel tour d’horizon.Portrait., avocate en propriété intellectuelle au bureau de Montréal, a été nommée à titre de co-présidente de la Brigade Arts Affaires de Montréal.La BAAM est un organisme à but non lucratif visant à favoriser l’engagement des jeunes professionnels dans la communauté artistique montréalaise, notamment en organisant des activités de réseautage, des conférences, des remises de prix en philanthropie en collaboration avec HEC Montréal et des remises de bourses aux artistes en collaboration avec le Conseil des Arts de Montréal.La principale intéressée se dit « honorée » d’accéder à la co-présidence au côté d’, conseillère à l’Université de Montréal.La montée des sommets… GBV !Le 25 septembre, l'Équipe GBV s'est rassemblée pour relever le défi de la La Montée des Sommets GBV au bénéfice de la Fondation du Centre Jeunesse de Québec. Avec des dizaines de marcheurs, de donateurs et de commanditaires, GBV a remis un chèque de 263 000$, qui permettra de venir en aide à plus de 1160 jeunes de la région de Québec.« Samedi, nous avons permis à des centaines de jeunes de recevoir du soutien et de l’amour. Et notre souhait le plus cher c’est qu’en ce faisant ils puissent eux aussi un jour faire de même », a indiqué le cabinet.Assisterez-vous au forum stratégique sur la cybersécurité organisée par la Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal, lundi 4 octobre prochain ? À cette occasion, Vanessa Henri, de Fasken, participera à un panel sur les nouvelles problématiques de la cybersécurité et l’importance de se protéger et de s’outiller.Il est possible de s'inscrire à l'événement d'ici à vendredi à cet événement, l'un des plus importants dans le domaine de l'accélération des besoins en transformation numérique des entreprises et de la société.Le cabinet Golwing WLG annonçait récemment l'expansion de sa pratique et de ses relations en matière de propriété intellectuelle en Chine.Le cabinet a collaboré avec Clyde & Co. pour finaliser le transfert de la pratique de PI en Chine de cette dernière. Cette manœuvre devrait permettre aux clients de Gowling WLG d’accéder à des services en PI plus exhaustifs. L’objectif du cabinet est ainsi d’offrir à ses clients un ensemble de services dans l’empire du Milieu.Le 19 octobre, François Rolland, avocat-conseil, médiateur et arbitre du groupe de litige de Langlois Avocats, sera l’un des conférenciers de la journée organisée par la Fondation du Barreau du Québec, à l’occasion des 10 ans de la création de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.Modéré par Me Marie-Hélène Juneau-Voyer, le panel abordant le thème du projet de loi PL26 et le Programme de remboursement volontaire sera composé de Me Patrice Guay, directeur des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville de Montréal, et de Me Simon Tremblay, directeur principal du Service des affaires juridiques de la Ville de Laval.ITR (International Tax Review) World Tax a classé McCarthy Tétrault au niveau 1 en fiscalité et en fiscalité transactionnelle.Ce résultat témoigne, selon le cabinet, de l’expertise de son groupe de Fiscalité et de sa compréhension des besoins de ses clients. Parmi les autres cabinets de niveau 1, notons : BLG, Davies, Deloitte, EY, KPMG, Osler, PwC et Torys.